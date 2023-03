Alpine XB7 is BMW X7 op steroïden

Door: BV

Alsof de wereld alleen nog maar SUVs met de prestaties van een sportwagen wil. Zo worden ze uitgebraakt. Het geld achterna, want ook al zijn ze in Europa een randverschijnsel, elders ter wereld worden ze gretig geconsumeerd door gefortuneerden die willen dat hun volumineus transportmiddel opschiet. Van de Maserati Levante Trofeo, over een Lamborghini Urus tot een hoop snelle Porsche Cayennes. En nu is er ook zo’n BMW die schnell is. De gigantische BMW X7 wordt door de Duitse tuner naar de gymzaal gestuurd.

Bodybuilder uit Duitsland

Het is veeleer een blokkerige bodybuilder dan een afgetrainde atleet. Maar je wil er beslist geen klap van krijgen. 2,7 ton, maar ook 621pk en 800Nm. Tot daar kittelde Alpina de 4,4l V8. Goed voor een sprinttijd van 4,2 tellen en een topsnelheid van 290km/u. Elk van de zeven inzittenden doodangsten laten uitstaan kan in Duitsland vanaf 155.000 euro.

Koetswerkkit

Je mag gerust zijn, ook aan de aankleding is gesleuteld. Er is een koetswerkkit, er zijn vier uitlaatspruitstukken en hij staat op specifiek lichtmetaal. Dat is 21 of een gigantische 23” groot. En ook het interieur krijgt een specifieke behandeling. Maar die veel te grote grille, die bleef gewoon.