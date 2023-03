Politie jaagt op Audi RS6-rijder die aan 320km/u over snelweg knalde

Door: BV

Tijdens de coronacrisis ging de verkeersdrukte drastisch omlaag. Dat zorgde ervoor dat het gaspedaal al eens wat dieper werd ingeduwd. De Britse politie had dat al in de smiezen. Toch maakt de bestuurder van deze Audi RS6 het wel heel bont. Hij filmde een excursie op de Engelse snelweg aan meer dan 300km/u.

323km/u in een Audi RS6

De politie van de Engelse kantons Surrey en Sussex wil de voorlopig nog onbekende bestuurder van de Audi RS6 in kwestie voor de rechtbank. dagen. De man werd niet op heterdaad betrapt, maar een youtube video waarin een snelheid van precies 323km/u (202Mph) werd afgeklokt, is er bij de overheid in het verkeerde keelgat geschoten. Dat is niets nieuws. Ook bij ons haalde de politie in het verleden al eens alles uit de kast om de maker van een filmpje bij de kraag te vatten.

De speurtocht lijkt echter moeizamer te verlopen dan verwacht. Daarom roept de arm der wet er nu de hulp van de bevolking in.