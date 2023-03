Renault zet minstens 5000 man op straat

Door: BV

Het Franse Renault zit in slechte papieren. Dat is te wijten aan een ongunstig Europees klimaat voor autoconstructeurs en de gevolgen van de coronacrisis. Daarom komt er een grote reorganisatie. Het merk wil tegen 2024 meer dan 5.000 banden schrappen, zo weet de Franse krant Le Figaro. Dat is meer dan 10% van de totale rechtstreekse tewerkstelling. Of er ook fabrieken worden gesloten, is nog niet duidelijk.

4 fabrieken met sluiting bedreigd

Eerder lekte al uit dat Renault de sluiting van ten minste 4 fabrieken overweegt. Daarbij zit de fabriek die de Alpine A110 sportwagen bouwt, die dan meteen ook zou verdwijnen. Daarnaast wordt er flink in het productaanbod geschrapt. Voor de Scénic, Talisman en Espace wordt alleszins geen opvolger meer ontwikkeld.

Frankrijk wil meer EV’s, plug-in hybrides en hybrides

Frankrijk, dat ook 15% van de aandelen van Renault in handen heeft, pakt uit met een omvangrijk ondersteuningsplan voor de auto-industrie. Dat heeft een waarde van 8,8 miljard euro en omvat onder meer subsidies voor de aankoop van stekkerhybrides en elektrische voertuigen (zie hier). Vooral die elektrische auto’s baren nogal wat zorgen. Ze zijn onrendabel om te bouwen, te duur of onpraktisch voor vele consumenten, maar Europa legt ze wel op.

De Franse president Macron wil de productie van EV’s, plug-in hybrides en hybrides zo snel mogelijk optrekken tot meer dan een miljoen per jaar. Hij hoopt dat de Franse autoconstructeurs zo het voortouw kunnen nemen in de elektrificatie van het wagenpark.

Herstructuringsplan later deze week bekend

Renault wil het personeel laten afvloeien via zo weinig mogelijk naakte ontslagen. Personeelsleden die de wettelijke pensioenleeftijd bereiken, zullen bijvoorbeeld niet vervangen worden. Meer details over het herstructureringsplan maakt Renault later deze week bekend.