Dit is de nieuwe BMW 5-Reeks LCI

Door: BV

LCI? Dat lijkt verdacht hard op een facelift van de 5-Reeks. En dat is het ook. Op de marketingafdeling van BMW heeft weer iemand z’n loonbriefje verdiend. LCI staat immers voor Life Cycle Impulse. D at is weer wat anders dan het domweg over facelift of evolutie te hebben.

De impuls, zo kunnen we al meteen verklappen, is vooral een elektrisch signaal. Een 48V mild-hybrid-systeem wordt gemeengoed. Dat recupereert remenergie, steekt een tandje bij als er wordt geaccelereerd en zorgt ervoor dat de motor vaker uitgeschakeld kan worden. Bij het uitbollen bijvoorbeeld.

BMW 5 Plug-in hybrid

Verder ook meer stekkerhybrides. De 530e, die 60km ver geraakt op stroom en bijna 300pk sterk is, bestaat nu niet alleen als berline. Hij is er nu ook als break. Of die nog net zo veel kofferinhoud heeft als de conventioneel aangedreven variant, zeggen de Duitsers er niet bij. Helemaal nieuw is de 545e. Bijna 370pk sterk dankzij de combinatie met een drieliter zescilinder (zoals bij de X5-met-stekker).

Het motorpalet voor de opgefriste 5-Serie bestaat nu uit:

- 520i (184pk)

- 530i (252pk)

- 530i xDrive (252pk)

- 530e (292pk)

- 530e xDrive (292pk)

- 540i (340pk)

- 540i xDrive (340pk)

- 545e xDrive (394pk)

- M550i xDrive (530pk)

- 520d (190pk)

- 520d xDrive (190pk)

- 530d (265pk)

- 530d xDrive (265pk)

- 540d (320pk)

- 540d xDrive (320pk)

En waar is de M550d heen? Tja, die is gesneuveld. Een grote diesel… de vraag ernaar is door de nodige commissies in Brussel inmiddels helemaal weggereguleerd. De M5 die gewoon benzine slurpt, staat nog op de planning. Die wordt later onthuld. De instapper 518d staat ook nog op de planning, maar details volgen pas later.

Facelift voor BMW 5-Serie

De technische updates zijn belangrijk voor Europa en de fiscale gevolgen voor de klant. Maar natuurlijk moest ook het uiterlijk aangepakt worden. En laten we maar meteen zeggen: ja de grille werd groter. Maar in vergelijking met wat bij de X7 en de jongste (facelift) van de Siebener op ons afkwam, lijkt het nu allemaal wat meer in balans. De kop- en staartlichten zijn weerom gladder getrokken en er zijn nieuwe bumpers, velgen en kleurtjes.

Werkt Android op de BMW 5?

Aan de binnenkant is er belangrijk nieuws voor wie z’n Android telefoon wil paren. De Beemer leerde die taal. Vroeger sprak hij alleen Apples. We moeten dus niet zeggen dat het standaard 10,25” en optioneel ruim 14” grote infotainment is opgewaardeerd. Dat weet je al.