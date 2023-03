Volkswagen moet bezitters sjoemeldiesel vergoeden van Duitse rechtbank

Door: BV

Volkswagen is in het dieselschandaal veroordeeld tot het betalen van een schadevergoeding aan de eigenaar van een auto met sjoemelsoftware. De uitspraak van het Bundesgerichtshof in Karlsruhe, de hoogste Duitse rechtbank, schept een precedent. Nog zo’n 60.000 andere eigenaars van een auto met sjoemelsoftware dienden er klacht in tegen VW.

De man in kwestie kocht in 2014 een tweedehands Volkswagen Sharan. Hij betaalde er 31.500 euro voor. De man eiste het volledige bedrag terug. VW zelf vond dan weer dat het niets verschuldigd was omdat de auto altijd normaal had gefunctioneerd. De rechter oordeelde in het voordeel van de koper, maar berekende een schadevergoeding op basis van het aantal gereden kilometers. Uiteindelijk kreeg de man 25.600 euro terug. Volkswagen draait ook op voor de gerechtskosten en moet intrest betalen. De uitspraak is een streep door de rekening van het automerk. Als de Duitse rechtbank in alle andere lopende zaken hetzelfde beslist, kan de factuur voor VW meer dan een miljard euro bedragen.

Ook bij ons procedures tegen VW

Ook in ons land lopen er procedures tegen Volkswagen waarin klanten een tegemoetkoming eisen. Een uitspraak daarover is echter nog niet voor meteen. De zaak komt pas begin 2022 voor.

Terwijl Volkswagen in Duitsland en bij ons (tot nader order) weigert om klanten compensatie te geven, deed het dan in verschillende andere landen wel. Die beslissing wordt veelal ingegeven door de plaatselijke consumentenwetgeving, zo lijkt het wel. Wanneer de klant een goede bescherming geniet, lijkt VW wel tot betalen bereid. Zo compenseerde het in de VS al z’n klanten van een dieselvoertuig.