Met deze motor maak je van elke auto een EV

Door: BV

Een elektrische auto wordt vanzelfsprekend aangedreven door een elektrische motor. Wiedes. Autofabrikanten doen daar graag hoogdravend over. Dat hoort erbij. Maar het gaat in essentie om veel voorkomende elektromotoren die ook in de industrie worden gebruikt. Dat betekent echter niet dat je als gewone eindklant of consument zomaar weet hoe je eraan moet geraken en wat geschikt is. Maar daar wil het Engelse Swindon je wel mee helpen. Dat biedt nu een standaard EV-motor aan in combinatie met alle extra’s die je nodig hebt om zelf een ombouw te doen.

Niet goedkoop

Het pakket weegt in het totaal zo’n 60kg - waarvan 49kg voor de motor - en omvat ook een overbrenging en een differentieel. De centrale zelf wekt 107pk en 136Nm op. Daarmee zal je zelfgebouwde EV niet in de achterbumper van een Tesla gaan bijten. Maar je kan er wel meerdere gebruiken. Het wordt wel al snel een dure grap. Hij kost 7.150 euro. Je kan er nog extra’s aan toevoegen. Een pomp voor koelvloeistof, omvormers (die duizenden euro’s kosten), een aandrijfstang of een limited-slip differentieel. En dan heb je natuurlijk nog geen batterijset, die andere zure appel waar je doorheen moet bijten.

En dan heb je hem nog niet op de baan

Wie nu meteen kluskriebels krijgt, houdt ook best even in het achterhoofd dat een omgebouwde auto ook gekeurd moet worden. In ons land is dat nagenoeg onbegonnen werk. Overheid en keurinstanties hebben weinig sympathie voor aanpassingen, laat staan een ombouw tot EV. In Engeland (dat straks uit de EU valt) en Duitsland kan het wel. Maar omdat je je auto dan eerst daar moet invoeren, keuren en dan herimporteren is het een omslachtige, prijzige onderneming.