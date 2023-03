Groen wil compleet verbod op autoreclame

Door: BV

De partijen Groen, Ecolo en cdH hebben een wetsvoorstel ingediend dat autoreclame aan banden moet leggen. Bijna alle autoreclame zou daardoor verboden worden.

Verblind door autohaat

De afgelopen coronalockdown bood de maatschappij enkele moeilijk te ontkennen inzichten. Zo werd de visie van een maatschappij zonder individueel gemotoriseerd transport - iedereen in de bus of de metro - genadeloos weggetoetst. Integendeel: mijdt het openbare vervoer en neem zoveel mogelijk de fiets of de auto voor de (toegelaten) essentiële verplaatsingen. Daarnaast bleek ook dat de auto als grote boosdoener voor de luchtkwaliteit, wellicht een overdrijving is.

Auto op zelfde niveau als tabak of alcohol

Dat enkele actoren, die in verleden ook met graagte deskundig onderbouwde rapporten naast zich neer legden - over de milieuvriendelijkheid van recente dieselmotoren bijvoorbeeld - na de crisis hun aanval op de auto zouden verderzetten, lag echter voor de hand. Maar Groen en cdH komen met een drastisch, zij het bijzonder slecht onderbouwd voorstel. Beide partijen willen relcame voor auto’s, net zoals voor tabak en alcohol, grondig aan banden leggen. En alweer wordt geschermd met de klimaatdoelstellingen.

Onoordeelkundig opgesteld voorstel

Volgens beide partijen moet autoreclame verboden worden. Het wetsvoorstel maakt gewag van personenwagens waarvan de CO2-uitstoot hoger is dan het door Europa opgelegde CO2-gemiddelde van 95g/km (de strengste normen ter wereld) of waarvan het rijklare gewicht hoger zou zijn dan 1.399,99kg. Voor lichte bedrijfsvoertuigen (maximum 3,5t MTM) zou dan weer een grens van 147g/CO2/km worden gehanteerd. Het aanprijzen van andere auto's zou verboden worden.

Het voorstel lijkt op het eerste zich met dezelfde kennis van zaken te zijn opgesteld als de weinig steekhoudende uitstootbeperkingen voor lage-emissiezones. Zo is een uitstoot van 95g/km, wat staat voor amper 3,6l gemiddeld dieselverbruik of 4,1l benzineverbruik, dermate laag dat ze eigenlijk alleen met gehele of gedeeltelijke elektrificatie te realiseren is. Maar die technologie is zwaar. Er is omzeggens geen enkele volwaardige plug-in-hybride die minder dan 1,4 ton weegt. En zelfs de kleine elektrische Renault Zoe weegt al… 1,5 ton.

Hoger gewicht is niet onveiliger

Auto’s van vandaag wegen, zelfs met een conventionele verbrandingsmotor, een pak meer dan auto’s van pakweg de jaren zeventig en tachtig. Zelfs bij gelijke afmetingen. Een groot deel van dat meergewicht is voor rekening van extra veiligheidsvoorzieningen. Een sterkere structuur en een hoop snufjes. De meeste daarvan worden door Europa inmiddels zelfs gewoon verplicht. Het wetsvoorstel legt de link tussen een hoger gewicht en een grotere onveiligheid om de bewuste gewichtsgrens op te leggen. Maar dat zulks ook effectief tot meer letsels en doden zou leiden, wordt op geen enkele manier aangetoond. Uit resultaten van de EuroNCAP crashtests blijkt veeleer het tegendeel: als er auto’s zijn die eerder teleurstellende botsproeven neerzetten, zijn dat vaker de kleine, lichtere modellen dan grotere, zwaardere auto’s.

Autosector sleurt Europa misschien in jarenlange recessie

Het wetsvoorstel zal naar alle verwachting niet uit het ontwerpstadium geraken, maar zo zegt Groen: “het belangrijkste is om het debat te openen”. De auto-industrie en verwante sectoren zijn door de combinatie van de erg strenge nieuwe uitstootdoelstellingen en de coronacrisis al zo zwaar getroffen, dat aankondigingen van drastisch banenverlies bijna de orde van de dag zijn. Een strategie die, gezien het economische belang van de autosector als grootste werkgever en erg grote bron van belastinginkomen, wel eens de volledige EU in een jarenlange crisis zou kunnen stuwen. Wellicht komt er nog een oproep van de sector die veeleer oproept tot steun, dan tot een boycot.