Maakt Facel Vega een comeback?

Door: BV

Om de paar jaar is er wel iemand die graag Facel Vega opnieuw tot leven wil wekken. Het lukt nooit. Nu zijn er opnieuw dromers aan het werk.

Facel Vega, weergaloze stijl van 1954 tot 1964

Facel Vega, voor wie de geschiedenis van nicheconstructeurs niet op z’n mouw heeft staan, had van 1954 tot 1964 een kort, maar opgemerkt bestaan. Het was opgericht door Jean Daninos. Een Franse industrieel die goede connecties had met de autowereld. Daar maakte hij immers (onder meer) onderdelen en koetswerkpanelen voor. De Franse Ford Comet had een carrosserie van Facel Vega. En er was ook een Simca Coupé.

Geen ruimte voor luxewagens in Frankrijk

De Franse overheid had na de oorlog de prioriteit bij de bouw van auto’s voor de massa gelegd. Auto’s als de 2pk, had Frankrijk nodig. Geen excessen. Grote motoren werden plots als gek belast. Een strategie die algauw luisterrijke Franse automerken de kop kostte. Voisin sloot in 1939 en herstartte na de oorlog niet meer, Delage verdween in 1953, Delahaye in 1954, Hotchkiss in 1955…

Beroemde eigenaren van een Facel Vega

Daninos zag dat me lede ogen aan ontwikkelde een formule voor een, destijds, Franse luxemobiel. Een weergaloze elegantie, gebaseerd op beproefde mechaniek. Met Amerikaanse motoren onder de kap lanceerde het merk eerst luxueuze GT’s in de pure zin van het woord. Echte Gran Turismo’s - snelle reiswagens. Facel bouwde zelfs even de snelste vierzitter ter wereld. 240km/u haalde die, op het ogenblik dat een auto voor het volk met wat goede wil aan 120 geraakte. Later volgden opvallende vierdeurs limousines en tenslotte ook kleinere coupé’s en cabrio’s met compacte motoren. Die waren nog steeds peperduur en - zo bleek - ook onbetrouwbaar. Het merk ging eraan ten onder. In 1954 werd het geboren, in 1964 was het er alweer mee gedaan. Maar niet voor de beaumonde, sterren als Ringo Star, Ava Gardner en Old Blue Eyes Frank Sinatra zich er één hadden gekocht.

Facel Vega: de stijl

Stilistisch gezien waren ze opmerkelijk, die Facel Vega’s. Ze hadden dubbele bovenliggende koplampen en een prominente grille - een smoel die later door Mercedes werd gekopieerd. Al snel hadden ze panoramische voorruiten, de B-stijl ontbrak bij de coupé’s. De stijlen waren smal. Wat blonk was geen ordinair chroom, maar gepolijst inox. Het dashboard zag eruit als hout, maar was staal dat door een artiest werd geverfd. De limousines hadden tegengesteld openende deuren. En ook op technologisch vlak, werd wel eens geïnnoveerd. Zo had Facel Vega tegen 1964 auto’s met airco met een links/rechts gescheiden temperatuursregeling.

De zoveelste reïncarnatie

Om de zoveel tijd is er wel een groepje liefhebbers dat het Parijse merk weer tot leven wil wekken. Enkele jaren geleden was er zelfs één waar professionele ontwerpers (van bij Land Rover) werden ingehuurd. Nu is het weer prijs. Het retro-modernistische design is nochtans interessant. Het geeft een moderne interpretatie aan de voornaamste Facel Vega-stijlkenmerken. Op technisch vlak wordt ook nu weer gesproken over auto’s met een V8. Tot 550pk zouden ze kunnen hebben. Er wordt zowaar met cijfertjes gestrooid: een acceleratietijd naar 100km/u van 3,5 seconden, bijvoorbeeld.

Tegelijk zijn heel wat van de beelden die circuleren erg amateuristisch en is onduidelijk wie achter het initiatief schuilgaat. Het zal dus wel, net als alle voorgaande pogingen, stranden.