Volkswagen geeft miljarden aan China in ruil voor meer controle

Door: BV

De Volkswagen Group kreunt onder de financiële gevolgen van het inmiddels bijna vijf jaar geleden uitgebroken dieselgate-schandaal. Maar het heeft nog altijd centen over voor een aanzienlijke investering in de Chinese markt. Het bedrijf gaat daar liefst 2,1 miljard euro uitgeven. Het vergroot daarmee z’n belang in twee producenten van technologie voor elektrische auto’s.

Volkswagen koopt meerderheidsbelang in joint-venture

Volkswagen vergroot voor ruim 1 miljard z’n aandelenpakket in het Anhui Jianghuai Automobile Group. Die centen mag de autoritaire Chinese overheid bijschrijven op z’n bankrekening, want dat is de eigenaar. Door de aankoop krijgen de Duitsers meteen ook de totale controle op een joint venture voor de productie van elektrische auto’s die eerder al was opgezet. Die controle is waar het de Duitsers om te doen was. Voortaan is 75% van de EV-dochteronderneming van JAC in handen van de motorgigant uit Wolfsburg.

Ook vinger in de pap bij batterijproductie

Omdat je voor de productie van geëlektrificeerde auto’s ook maar beter iets te zeggen hebt over de batterijproductie, gaat de overige 1,1 miljard euro daarheen. Volkswagen koopt er 26,5% van Guoxuan High-tech mee. Dat is gespecialiseerd in batterijen voor elektrische auto’s.

Controle buitenlandse bedrijven in China nog niet lang toegelaten

De Chinese overheid laat pas sinds 2018 toe dat buitenlandse ondernemingen een controlerend belang verwerven in bedrijven op Chinese bodem. Nogal wat actoren in de autosector, waaronder BMW, profiteerden in het verleden al van de versoepeling van die regelgeving om zich meer zeggenschap over Chinese activiteiten te kopen. Volkswagen zelf heeft in China nog joint-ventures met FAW Group en SAIC Motor, beiden eveneens staatsbedrijven.