Nieuw: de BMW 4 die geen 3 meer wil zijn

Door: BV

Daar is hij dan. De nieuwe BMW 4-Serie. Daar werd naar uitgekeken, vooral omdat inmiddels wel duidelijk was dat hij een nieuwe smoel zou krijgen. Weg zijn de nieren, hier zijn de bevertanden. De Duitsers krijgen nogal wat kritiek de jongste tijd omdat ze de ooit zo typische dubbele grille van het merk de jongste tijd gretig herinterpreteren. Eerst groeiden ze, dan schurkten ze tegen elkaar aan. En nu is het niet eens meer herkenbaar. BMW zet door, wellicht omdat marktonderzoek uitwees dat heel potentiële klanten ze mooi vinden. Is het niet in Europa, dan toch elders. En nu zijn er dus deze verticaal uitgeschoten exemplaren die niet eens meer voorzien zijn van de - ook al traditionele - verticale spijlen. Er zullen liefhebbers en haters zijn, zoveel is duidelijk. Ernaast zitten nu ook koplampen die wat strakker getrokken zijn dan vroeger. Het zijn bijna spleetogen.

Meer onderscheid tussen BMW 3-Serie en 4-Serie

Die grille kwam er onder meer omdat de fabrikant meer afstand wil creëren met de 3-Reeks waar het model z’n mechaniek en het overgrote deel van het interieur mee deelt. Op die polariserende smoel na, bleef het merk trouw aan het designcredo van die modellen; sportieve elegantie. De maatvoering is wat ruimer dan bij z’n voorganger. In de lengte kwam er 5,6cm bij, de breedte ging 2,5cm in de plus, maar - dat is een trend - hij is wel weer lager. Er ging ruim 5cm af.

De net-niet-M4

Het gamma dan - daarin is tot de komst van de M4 de M440i xDrive de topper. Zo’n 370pk sterk - vermogen dat uit een dubbel geblazen 3-liter zescilinder komt. Die wordt gecombineerd met een mild-hybridsysteem dat ook op de dieselmodellen hun intrede doet. Vanuit stilstand rept hij zich in 4,7 seconden naar 100km/u, terwijl de top door de computer wordt vastgelegd op 250km/u.

De nieuwe BMW 4-Reeks: motoren

Versies die wellicht vaker op de weg te spotten zullen zijn: de 420i met 184pk en de 430i met 258pk. Op dieselvlak wordt het benzine-aanbod mooi gespiegeld. Een 420d met viercilinder die 190pk sterk is, een 430d die 286pk opwekt (een nieuwe zes-in-lijn is dat) en een M440d die uit dezelfde centrale 340pk perst. Wie met de z’n sportievere inborst liever met de hand schakelt is eraan voor de moeite. Allen hebben ze standaard een achtrapsautomaat.

Wanneer is de BMW 4-Serie te koop?

BMW toont nu de eerste plaatjes van het model, maar het duurt nog tot oktober eer hij bij de dealer staat. De Coupé bijt de spits af, maar ook de andere 4-Series staan nog op het programma: er volgt een cabrio en een vierdeurs-coupé.