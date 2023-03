D’Ieteren wil 211 banen schrappen om zich aan te passen aan ‘nieuwe realiteit’

Door: BV

De autosector zit in het oog van de storm. Ze stond al voor grote uitdagingen en daar kwam nog de huidige gezondheidscrisis bovenop. Invoerder D’Ieteren, dat onder meer de merken Volkswagen, Skoda, Seat, Audi, Bentley, Porsche en Lamborghini verdeelt, wil daarom z’n reorganisatie versnellen.

Structurele daling van automarkt

De grootste onafhankelijke Belgische invoerder gaat ervan uit dat de verkoopsdaling op de automarkt structureel is. Het bedrijf voorspelt dat de Belgische markt dit jaar met zo’n 35% krimpt tot 435.000 nieuwe auto’s. Een voorspelling die identiek is aan die van vakorganisatie Febiac en die ook in lijn ligt met door VAB uitgevoerd onderzoek naar de aankoopintentie bij particulieren. Vanaf 2021 voorspelt het bedrijf een stabilisering op zo’n 450.000 stuks. Een gevoelige structurele daling die D’Ieteren toeschrijft aan ‘veranderingen in het gedrag van de klant’. Vrij vertaald: niet iedereen zal zich de dure auto’s van morgen kunnen permitteren.

Lang verhaal kort: D’Ieteren krimpt en stelt z’n personeelsbestand af op het verwachte volume. Het bedrijf stelt ook dat de toekomstige “digitalisering, elektrificatie en automatisering van voertuigen een structurele afname van de verkoop- en naverkoopsactiviteiten zullen veroorzaken”. Meer dan 200 banen moeten daarvoor verdwijnen. Wellicht sneuvelen er ook (nog meer) dealers.

Wel toekomst voor tweedehandswagens

Tegelijk wil D’Ieteren verder investeren waar het nog wel heil ziet. Het voorziet bijvoorbeeld een toename van activiteiten op de occasiemarkt.