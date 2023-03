Hyundai doet de Santa Fé nog eens over

Door: BV

Lang gaat de jongste editie van de Santa Fé, bij ons de grootse SUV van het Koreaanse merk, nog niet mee. De eerste beelden van de huidige uitvoering dateren pas van 2018. Om maar te zeggen dat het merk er vroeg bij is met z’n facelift. Zou het zo ontevreden geweest zijn met het uiterlijk? In elk geval is de aanpassing behoorlijk ingrijpend.

Nieuw uiterlijk voor Hyundai Santa Fe

Waar ontwerpers van moderne SUVs wakker van liggen, is van de oppervlakte van het ding. Een hedendaagse SUV is immers al lang niet meer gemaakt om terrein op te zoeken. Hooguit een zandwegje. Om degelijke rijprestaties te verzekeren liggen de meeste nauwelijks hoger van de grond dan een conventionele gezinswagen. Maar ze zijn wel een stuk hoger, onder meer de hogere zitpositie - de doorslaggevende reden om een SUV te kopen - te realiseren. Daartussen zit dus een hoop plaatwerk dat opgevuld moet worden. Want binnen de normen van de hedendaagse - barokke - autostyling kan je het ook niet gewoon vrij laten.

Bij de Santa Fe hadden de ontwerpers duidelijk flink wat inspiratie. De koplampen zijn in de grille geïntegreerd, de dagrijlichten liggen bovenop de snoet. En ook de onderste luchthapper wordt voor de gelegenheid omkaderd door een grote sierlijst met vleugels. Op de flanken worden die vierkante centimeters dan weer aan het werk gezet door zowel wielkastverbreders als geaccentueerde wielbogen te gebruiken. De flanken kennen nu zowaar drie horizontale accentlijnen.

Nieuw middentunnel en groter aanraakscherm

Binnenin wordt er ook één en ander vertimmerd. Zo is er nu een nieuw aanraakscherm dat het digitale instrumentarium complimenteert, naast een volledig hertekende middentunnel.

Wanneer is de vernieuwde Hyundai Santa Fé te koop?

Uit de plaatjes valt al af te leiden dat Hyundai minstens een 48V elektrische ondersteuning integreert. Een aanpassing die je op nagenoeg elke nieuwe auto van formaat mag verwachten. De regelgeving dwingt er immers toe. Details daarover zijn pas voor later. Wat Hyundai intussen wel kwijt wil, is dat de ophanging is herwerkt en dat de geluidsdemping verder werd verbeterd. In september arriveert de nieuwe Santa Fe in België.