VW Passat en Skoda Superb gebuisd op Elandtest

Wat is dat tegenwoordig toch met de Elandtest? Toegegeven, tegen een snelheid van meer dan 70km/u twee keer brutaal uitwijken, levert een onderstelingenieur doorgaans wat kopzorgen op. Dat een nieuwe auto daar niet zo goed mee om kan, was in het verleden al meermaals een probleem. Het gebeurde wel eens dat een wat hogere auto teleurstellende resultaten neerzette. De jongste tijd lijken almaar meer recente modellen in de problemen te komen, ook wanneer een conventioneel koetswerk hebben. De moderne elektronica lijkt niet te baten, hoewel die de auto tijdens het manoeuvre fors afremt (de chauffeur houdt de gas erop, maar dat maakt tegenwoordig geen verschil meer uit). Zou het aan de combinatie van een hoog gewicht en banden met een lage rolweerstand liggen?

Plug-in hybrides zijn zwaar en hebben meer gewicht op de achteras

In recente tijden bleken al de Toyota RAV4 en Mercedes CLA (ondanks de dynamische positionering van die laatste) ontoereikend goed. Nu zijn er nog twee auto’s uit de Volkswagen-stal die door het Zweedse Technikens Värld aan de tand gevoel en slecht gevonden. Het ging om de Passat GTE en de Superb iV. Beiden stekkerhybrides met een batterij bij de achterbank en een break-koetswerk.

Peugeot en Mercedes kunnen het wél

De Zweden stellen niet onterecht dat beide modellen de test zonder problemen zouden moeten kunnen afwerken aan snelheden van meer dan 70km/u. Ze verwijzen daarvoor onder meer naar de Peugeot 508 break en de Mercedes C-Klasse, die respectievelijk 78 en 74km/u haalden vooraleer er sprake was van een problematisch weggedrag. Dat waren echter, voor de volledigheid, niét de plug-in-hybrideversies van die auto's.

De Skoda Superb bleef bij 65km/u nog binnen de lijntjes. Vooral omdat de stabiliteitscontrole het overstuur (de achterkant die begint te schuiven) afremt. Maar Technikens Värld omschrijft het gedrag zelfs bij die snelheid al als ‘problematisch’. Bij 68km/u is de auto niet meer controleerbaar, ondanks alle snufjes. De prestaties van de Passat waren vergelijkbaar.

Hoe slecht is 'slecht'?

Om de prestaties van de twee stekkerhybrides nog wat strakker te kaderen: ze lieten het eerder afweten dan de Suzuki Jimny: een kleine, relatief hoge offroader met een simpele ophanging met starre assen en stabiliteitscontrole-eenheid die minder gesofisticeerd is.