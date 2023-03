Na zestig jaar is het gedaan met de 6,75l V8 van Bentley

Door: BV

In 1959 introduceerde Bentley een ruim 6 liter grote achtercilindermotor met een V-configuratie. En deze maand heeft de Britse luxeconstructeur het laatste exemplaar ingebouwd. Al die tijd werd er aan de basisarchitectuur van de motor niets gewijzigd. De boring wijzigde zelfs helemaal niet. Alleen de slag werd een tikkeltje groter, waardoor de cilinderinhoud steeg van 6,2 naar 6,75l.

Bentley S2

De ontwikkeling van het motorblok begon begin jaren vijftig. Bentley-ingenieur Jack Phillips kreeg toen de opdracht om een vervanger voor de toen bij Bentley gangbare zescilinder te bedenken. Het blok moest ongeveer dezelfde inhoud hebben, mocht niet zwaarder zijn, maar moest wel minstens de helft meer vermogen leveren. Toen ging de mechaniek nog met zevenmijlsprongen vooruit. In 1959 was de motor voor het eerst terug te vinden in een de S2. Een auto die beschikte over airconditioning, elektrisch bediende ramen en stuurbekrachtiging.

Meer dan 500pk en 1.000Nm

In de jaren zestig en zeventig groeide de motor en onderging hij ingrijpende wijzigingen om onder meer te voldoen aan emissie-eisen en om veiliger te zijn in geval van een ongeval. Hij werd daarna bij ongeveer elke nieuwe homologatie (wanneer er een nieuw model werd geïntroduceerd) aangepakt. In 1980 bij de eerste Mulsanne, in 1990 nog eens… De laatste grote beurt dateert van 2010. Ook toen weer ter gelegenheid van een nieuwe Mulsanne. Dan al 530pk en 1.100Nm sterk.

Wie nu denkt dat Bentley de afgelopen zes decennia honderdduizenden van die motoren gebouwd heeft, is wellicht niet vertrouwd met de cijfers van de constructeur. Al die tijd werden er niet meer dan 36.000 stuks van de motor gebouwd. Allen werden ze met de hand door toegewijde technici geassembleerd.

De laatste Mulsanne

De laatste dertig exemplaren werden in Crewe ingebouwd in de Mulsanne 6.75 Edition. En met de levering van die exemplaren heeft niet alleen de motor, maar ook die grote Bentley z’n pensioen verdiend. Krijgt het topmodel van Bentley een opvolger, dan zal dat door een andere motor aangedreven worden.