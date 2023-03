Volkswagen vernieuwt Arteon, doet er Shooting Brake bovenop

Door: BV

De Volkswagen Arteon heeft stilaan recht op een verjongingskuur. Op 24 juni wordt die door de Duitsers voorgesteld. De dynamische broer van de Passat heeft voor die gelegenheid echter ook een verrassing in petto. Hij komt er ook als break. Omdat die schaamteloos de lifestylekaart zal trekken, kwalificeert VW hem straks als een Shooting Brake. Hij wil een alternatief zijn voor auto’s als de Mercedes CLA Shooting Brake en de inmiddels op een dood spoor gezette Mercedes CLS Shooting Brake. Hij past ook precies tussen die andere Duitsers in.

Traditionele facelift voor VW Arteon

De facelift zal vanzelfsprekend aanpassingen aan de grille, bumpers en lichtunits omvatten. En aan de binnenkant wordt een technologische update (een nieuwe generatie van het infotainmentsysteem) het grootste nieuws. Hoewel je nog lang niet zal kunnen spreken van een zelfrijdende auto, zal de vernieuwde Arteon z’n bestuurder toch weer vaker kunnen bijstaan. Op de snelweg zal een batterij sensoren tot een snelheid van 210km/u het remmen, accelereren en sturen grotendeels over kunnen nemen.

Technische update

De motoren worden wellicht grondiger bijgetimmerd. Zo ligt een nieuwe plug-in hybrid voor de hand. Er wordt intussen ook gefluisterd dat een prestatiegerichte Arteon R wel eens gebruik zou kunnen maken van de 2-liter viercilinder van de Golf R. 333pk zou die hebben. Met vierwielaandrijving en een DSG-automaat… al is lang niet zeker dat VW die nog deze maand presenteert. Communicatie daarover staat wellicht pas aan het eind van de zomer op de planning. Meer nieuws is er over twee weken.