Toyota vernieuwt de Hilux, geeft hem grotere diesel

Door: BV

Er was een tijd dat de Toyota Hilux in het pickupsegment zowat ongenaakbaar was. Hij had de reputatie onverwoestbaar te zijn en deed gewoon z’n werk zonder morren. Maar in recente tijden wil de klant ook van zo’n functioneel voertuig wat méér. Comfort, uitstraling, snufjes. Dit soort van auto’s wordt immers al net zo vaak gebruikt voor vrije tijd dan voor arbeid.

Facelift voor Toyota Hilux

Ford is tegenwoordig de marktvirtuoos. De Ranger is in Europa heer en meester in het segment. Maar bij Toyota wil men daar nu wat aan doen. Het nam daarom de eerder strakke Hilux en kwakt er een hoop opsmuk tegenaan. Zo veel mogelijk design per vierkante meter. De geaccentueerde wielbogen krijgen nu bijvoorbeeld een zwarte wielkastverbreder en daar zit dan nog eens een zilverkleurig contrastelement in. De nieuwe topversie Invincible heeft van bescheidenheid nog nooit gehoord. Nog grotere letters passen er eenvoudigweg niet op. Onthou ook even dit: de koplampen hebben voortaan LEDs en de velgen zijn steeds 18” groot.

Aan de binnenkant omvat de opfrisbeurt een verbeterd multimediasysteem dat zowel Apple CarpPlay als Android Auto omvat. En de set wijzertjes voor de bestuurder, werd ook opgewaardeerd.

Nieuwe Toyota Hilux met 2,8l dieselmotor

Onder de kap zit dan weer een 2,8l dieselmotor die meer werkijver tentoon spreidt. Hij haalt tot 204pk en 500Nm. Daarmee gaat de Hilux in precies 10 seconden naar 100km/u. Dat is 2,8 tellen sneller dan de bestaande 2,4l dieseleenheid. Een zestrapsautomaat met vierwielaandrijving zijn andere ingrediënten van het vernieuwde model. Z’n gemiddelde brandstofverbruik bedraagt 7,8l/100km (204g/CO2/km).

Het opgefriste model gaat in oktober bij ons in de verkoop.