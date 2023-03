Bentley en Aston Martin snijden in personeel

Door: BV

Bentley zet één vierde van z’n personeel op straat. Bij Aston Martin verdwijnen 20% van de banen. Een gevolg van de enorme daling in verkopen die de coronacrisis met zich meebracht.

Aston Martin dankt 500 man af

Aston Martin zit al langer in zwaar weer. In recente jaren decimeerde de aandelenkoers van het bedrijf. Dat zet nu vooral in op de lancering van de crossover Aston Martin DBX. Maar de Britten hadden de grootste moeite om de centen te vinden om dat model af te werken en in productie te nemen. Een Canadese miljardair werd de ridder op het witte paard, maar reorganiseerde ook grondig. Andy Palmer werd als baas opzij gezet en de Duitser Thomas Moers, eerder bij Mercedes verantwoordelijk voor de erg lucratieve wildgroei aan AMG-modellen, moet er schoon schip maken. Hij zet nu 20% van het personeel op straat. 500 man.

Bentley zet kwart personeel op straat

Bij Bentley verkoopt de gigantische Bentayga als zoete koek - er zijn er al meer dan 20.000 van gemaakt. Een aanzienlijk percentage van de 11.000 Bentleys die vorig jaar werden gemaakt, was van dat type. De totale afzet van het merk steeg met 5%. De stilstand van de voorbije maanden eist niettemin z’n tol. Het merk worstelt al jaren met rendabiliteit en besluit nu, na de coronacrisis, tot een grondige besparingsronde. 25% van het personeel moet vertrekken. 1.000 man.