Help, de BMW M4 breekt uit!

Door: BV

Eerder deze week stelde BMW de nieuwe generatie van de 4-Serie voor. Op technisch vlak is die nog steeds identiek aan de 3-Serie. Maar om het cijfertje op de kofferklep (en de meerprijs die BMW ervoor aanrekent) beter te verantwoorden, heeft de Coupé nu alvast een heel eigen uitstraling. Daarvoor ging de kenmerkende grille op de schop. Een, zacht uitgedrukt, controversiële beslissing.

M-versie van nieuwe BMW 4-Serie

Van de 4-Serie staat ook nog een M-versie in de steigers. Die zal worden aangdreven voor een 3-liter zes-in-lijn benzinemotor die dankzij turbovermogen 470pk of (in Competition-uitvoering) 500pk zal opwekken. Vermogen dat naar alle wielen zal gaan, in plaats van louter de achterwielen. De whizzkids bij BMW hebben wel weer, net als bij de M5, een functie voorzien waarbij je in bepaalde omstandigheden de voorwielen op tijdelijke werkloosheid kan zetten.

Controversieel uiterlijk

Spannend als dat allemaal is, het is niet waar het internet vandaag weer de mond van vol heeft. De M4 is immers betrapt en, je raadt het, de conversatie gaat weer helemaal over de grille. De bevertanden worden immers nog wat agressiever. Ze zijn niet langer voorzien van verchroomde accenten, maar krijgen grote horizontale lamellen. Een foto van Bimmerpost met alleen het bumperpaneel zet nog eens extra in de verf hoe groot ze zijn.

Op onze facebookpagina was eerder geen enkele positieve reactie op de nieuwe smoel van de BMW 4-Serie te lezen. Benieuwd hoe er ditmaal op gereageerd wordt (zie hier).

Beeld: Reddit @Solkee / Bimmerpost