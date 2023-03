Jeep verandert wat aan de Compass

Door: BV

Tegenwoordig valt uit de informatie die automerken ter beschikking stellen nog met moeite op te maken wanneer het gaat om een facelift, een technische update of een nieuw model. Hier is het weer prijs: 13.000 tekens over de ‘nieuwe Jeep compass’, en geen woord dat duidelijkheid schept. Gelukkig bieden de foto’s dat wel meteen. De Compass, die in deze generatie nog maar stamt uit 2017, wordt vooral technisch opgefrist. De uiterlijke aanpassingen zijn zelfs zo goed als onbestaande.

Jeep, made in... Italy

De niet-zo-nieuwe Jeep Compass heeft nu wel plots een ander paspoort. Voortaan wordt hij in Melfi in Zuid-Italië gebouwd. Dat betekent dat de Europese klant meer keuzemogelijkheden krijgt en minder lang. op z’n auto moet wachten.

Aandrijflijn en ophanging verfijnd

Onder de kap komt een 1,3l benzinemotor die naar keuze en budget 130 of 150pk sterk is. Er werd ook meteen van geprofiteerd om het rijgedrag te verfijnen. De stuurinrichting werd lichter en preciezer. De Europese versies krijgen nu ook FSD-schokdempers (Frequency Selective Dampers). Die zijn beter in het filteren van grote oneffenheden, terwijl ze gelijkaardige dynamische prestaties garanderen.

De minst krachtige variant wordt uitsluitend gepaard aan een handgeschakelde versnellingsbak, maar de krachtigste versie laat zich combineren met een zestrapsautomaat met dubbele koppeling. Wat je van deze motorversies echter niet mag vragen, is vierwielaandrijving. Hij sleept zich alleen aan de voorwielen door het verkeer. Dat geldt ook voor de 120pk en 320Nm sterke 1.6 Multijet II-diesel. Integraalaandrijving volgt later wel, maar alleen voor de topversies. Er komen nog benzinemotoren van dezelfde Global Small Engine-familie die 190 en 240pk zullen verdelen naar alle wielen.

Nieuwe elektronica

Tegenwoordig kan je aan een auto niets meer doen zonder ook de boordelektronica op te waarderen. Jeep hoopt dat je vooral onder de indruk bent van de Uconnect-diensten. Dan kan je je smartphone gebruiken om een aantal functies in te stellen en de deuren te openen of te sluiten.

De nieuwe 1.3l met 130pk arriveert binnenkort bij de dealer. Hij kost minstens 25.900 euro.