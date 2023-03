Duitsland verdubbelt EV-subsidie, verplicht meer laadstations

Door: BV

De Duitse overheid heeft voor 130 miljard euro maatregelen aangekondigd om de economie er na de coronacrisis weer vlot te trekken. Daarin zit ook een forse verhoging van de aankoopsubsidie voor elektrische auto’s.

Problematische tijden voor autosector

De autosector zat al voor de coronacrisis in de tang. Europa’s grootste industriële sector kondigde vorig jaar, toen nog niemand van COVID-19 gehoord had, herstructureringen aan die flink wat banen zouden kosten. De VW-Group, Mercedes en BMW zetten allemaal al volk aan de deur. Met de tienduizenden tegelijk. Allemaal in het teken van Europa’s (politieke) voorliefde voor de elektrische auto. Op ons continent moet immers zo snel mogelijk één nieuwe auto op drie geheel of gedeeltelijk (plug-in-hybrid) geëlektrificeerd zijn. Overheden hadden maar weinig oren naar de waarschuwing dat zulks een forse daling in tewerkstelling met zich mee zou brengen. Bovendien zal Europa niet alleen arbeid, maar ook een massa centen exporteren naar landen waar met name de batterijen voor EV’s gebouwd worden. China wrijft zich in de handen.

De vlucht vooruit?

Na Frankrijk, kiest nu ook Duitsland voor een grote aankoopsubsidie voor EV’s om z’n noodleidende autosector te ondersteunen. Slaat die aan dan kan de subsidie op z’n minst grote boetes (van Europa) vermijden voor de constructeurs die nu wellicht niet in staat zullen zijn het uitstootgemiddelde van 95g/km/CO2 te realiseren. En dat zijn ze bijna allemaal. Van een vestzak-broekzakoperatie gesproken. De tewerkstelling zal het niet redden, maar de overlevingskans van de automerken wordt er wel groter door.

Verdubbeling overheidssubsidie aankoop elektrische auto

Duitsland zal de aankoop van een elektrische auto met 6.000 euro bijdrage stimuleren. De overheid becijferde dat elektrische auto’s ‘samen met de kortingen van de automerken zelf’ nu tot 9.000 euro goedkoper worden. Ze blijven evenwel duurder in aanschaf dan conventioneel aangedreven auto’s en moeten leunen op andere voordelen om de kostprijs in de loop van de levensduur van de auto terug te winnen.

Laadpaal = hinderpaal

De laadpaal blijft ook een… hinderpaal. Er wordt dan wel gesproken van snelladen, toch duurt autonomie bijtappen in vergelijking met normaal tanken waanzinnig lang. Maar dan moet je eerst een laadpaal vinden. De Europese overheden beloven inmiddels al meer dan 10 jaar dat daar massaal in geïnvesteerd zal worden, maar in de praktijk komt er weinig van in huis. In Duitsland schuift de overheid die verplichting nu door naar de tankstations. Die worden straks verplicht om ook laadfaciliteiten voor elektrische auto’s aan te bieden. Aan welke tarieven je daar stroom zal kunnen tappen, is een andere zaak. Enkele grote uitbaters van laadstations hanteren inmiddels woekertarieven.