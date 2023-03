Europa bezorgd over fusie tussen Fiat en Peugeot-Citroën

Door: BV

FCA, dat onder meer Fiat, Alfa Romeo en Jeep bezit, en PSA (Peugeot, Citroën, Opel…) fuseren. Dat nieuws ligt al een tijd op de plank te koelen. De officiële aankondiging ervan dateert al van oktober van vorig jaar. Maar de Europese Commissie moet nog steeds z’n goedkeuring geven. En vooral bij de mededingingsauthoriteit zijn er bezwaren. De EU zit vooral in z’n maag met het grote marktaandeel dat de twee autofabrikanten zouden krijgen op de markt van de kleine bestelwagens.

In één klap in top 5

Wanneer FCA en PSA samensmelten, worden ze ’s werelds derde grootste autogroep. Alfa Romeo, Citroën, Chrysler, Dodge, DS, Jeep, Lancia (ja dat bestaat nog), Maserati, Opel, Peugeot en Ram, allemaal onder dezelfde paraplu. Het nieuwe fusiebedrijf zou een waarde hebben van zo’n 50 miljard euro.

Te groot marktaandeel bij bestelwagens?

Het gecombineerde marktaandeel bij de personenwagens baart geen zorgen. Maar in het verleden waren zowel Fiat Professional als PSA separaat al grote spelers op de bestelwagenmarkt. De combinatie van beiden, kan een overwicht teweeg brengen. Wellicht vraagt Europa daarom om extra toegevingen. De inhoud van de besprekingen is geheim, maar het is verre van uitgesloten dat één van de merken de commercialisering van bestelwagens zou moeten staken. In dat geval is Opel het meest voor de hand liggende slachtoffer, want het is de kleinste speler. Een ander scenario zou het afstoten van een afdeling zijn.

Fusie gaat door

De fusie van beide autobouwers is niet meteen bedreigd. FCA en PSA gaven in het verleden al aan dat ze tot concessies bereid waren om de noodzakelijke goedkeuring van Europa in de wacht te slepen.