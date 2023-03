Duitsland schroeft boetetarieven fors op

Door: BV

Beetje bij beetje vervallen de mobiliteitsbeperkingen die de Europese overheden hun burgers tijdens de eerste golf van de coronavirusuitbraak hadden opgelegd. Je kan tegenwoordig al eens een grens over. Toch geniet je best met mate van die herwonnen vrijheid om, bijvoorbeeld, in Duitsland het gaspedaal even wat dieper te duwen. Duitsland schroeft z’n boetetarieven immers fors op.

Snelheidsovertreding in Duitsland

De prijs ging het hardst de hoogte in voor overtredingen binnen de bebouwde kom. Als je daar voortaan tussen 16 en 20km/u te hard rijdt, moet je meteen 70 euro ophoesten. Buiten de bebouwde kom is dat 60 euro. Tussen 21 en 25km/u wordt dat 80 euro en kijk je al tegen een rijverbod (in Duitsland weliswaar) van een maand aan. De prijs loopt op die manier verder op.

Op de snelwegen zijn de Duitsers toleranter. Daar wordt je je rijbewijs niet ontzegt als je ‘maar’ 30km/u te snel rijdt. Maar het kost je wel 80 euro.

De opgeslagen tarieven zijn weliswaar fors naar Duitse normen, maar erg mild in vergelijking met de bekeuringen die de Belgische en Vlaamse overheid uitschrijft. Die zijn dan ook bij de hoogste ter wereld. Rij je één tot 10km/u te snel, ongeacht de weg, dan moet je al meteen 53 euro betalen. Een Duitser die binnen de bebouwde kom betrapt wordt aan 70km/u, moet 70 euro betalen. Een Belg heeft dan al 163 euro aan z’n been…

Streng voor bumperklevers

Waar Duitsland dan weer strenger is dan in België, zijn overtredingen die werkelijk gevaarlijk met zich meebrengen. In België wordt nauwelijks beboet voor bumperkleven. In Duitsland is het riskant, want je wordt er wel degelijk voor aan de kant gezet. En de tarieven zijn niet mals. Bij 80km/u mag je er al 320 euro voor ophoesten. Bij meer dan 100km/u mag je 3 maanden je rijbewijs afgeven en kost het je minstens 400 euro.

Andere boetetarieven in Duitsland

Een rood licht negeren kost je in Duitsland 90 euro. Bracht je daar echter andere verkeersdeelnemers mee in gevaar, dan wordt dat 200 euro en een maand rijontzegging. In ons land staat op het negeren van een rood licht dan weer een sanctie van 30 tot 500 euro. Een rechter moet er zich over uitspreken en zal ook een rijverbod overwegen.

De Duitsers hebben een officiële site waarop alle verkeersgerelateerde bekeuringen netjes zijn opgelijst. Die vind je hier.