Ford Mustang Mach-E laadt sneller dan je denkt (+ prijs)

Door: BV

Eerst het slechte nieuws. Door de tijdelijke sluiting van de fabrieken omwille van de COVID-19 virusuitbraak, is de productiestart vertraagd. Werden de eerste exemplaren oorspronkelijk nog dit jaar op Europese bodem verwacht, dan is dat nu opgeschoven naar begin volgend jaar. Een streep door de rekening van Ford, dat de nuluitstoot van z’n eerste geheel elektrische model wellicht wilde gebruiken om z’n CO2-gemiddelde te reduceren.

Snelladen, hoe lang duurt dat?

Intussen blijkt uit praktijktests met prototypes en preseriemodellen dat de crossover met Mustang-styling sneller laadt dan oorspronkelijk voorspeld. Hang het exemplaar met het grootste accupakket (98,8kWh) en achterwielaandrijving aan een Ionity-snellader en in ruil voor een woekertarief heb je na amper 10 minuten 119km extra rijbereik. Doe hetzelfde met de vierwielaangedreven variant en het levert je 107km op.

Vertaal de cijfers naar de versie met het standaard accupakket (75,7kWh) en je komt op respectievelijk 91km (achterwielaandrijving) en 85km (vierwielaandrijving).

Hoe ver rijdt de Ford Mustang Mach-E?

De laadtijd is daarmee gevoelig minder dan wat Ford oorspronkelijk becijferde. Het scheelt wel 30 procent. De Mustang Mach-E komt afhankelijk van het gekozen accupakket 450 tot 600km ver met een volledig opgeladen auto. Met de standaardaccu kan je in principe van Luik naar Knokke en terug rijden. Maar omdat ook elektrische auto’s veelal meer verbruiken dan officieel opgegeven, gebruik je misschien toch maar beter Leuven als uitvalsbasis voor dat uitstapje.

Wat is de prijs van de Ford Mustang Mach-E?

Intussen heeft Ford ook de Belgische prijzen van de elektrische crossover gelost. De versie Standard Range (76kWh, 258pk, 450km) wordt de instapper voor 48.000 euro. De grotere accu (99kWh, 285pk, 600km) kost 56.150 euro. Versies met vierwielaandrijving zijn telkens wat duurder en rijden minder ver. De Standard Range (76kWh, 258pk, 420km) kost 54.960 euro, de Extended Range (99kWh, 338pk, 540km) staat in de catalogus voor 64.425 euro. De First Edition is al uitverkocht.