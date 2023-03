Europa telt 2 miljoen laadpalen… te weinig

Door: BV

Het door de Europese Unie voorgestelde economische herstelplan omvat een aantal maatregelen die de noodleidende autosector moeten steunen. Europa wil voorlopig geen water bij de wijn doen wat de gedwongen elektrificatie betreft, maar belooft wel 1 miljoen extra laadpalen. De Europese autoconstructeurs zijn niet onder de indruk.

Beter laadnetwerk wordt keer op keer beloofd

Het is niet de eerste keer dat Europa belooft werk te maken van de uitbouw van een laadnetwerk. In de praktijk komt er echter nauwelijks iets van in huis. De Europese koepelorganisatie voor automerken die in Europa produceren, juicht de beslissing om de komende jaren meer laadstations te voorzien wel toe. Ze zegt er echter ook meteen bij dat die belofte in het verleden al meermaals deel uitmaakte van de plannen van de EU.

Economische gevolgen van gedwongen elektrificatie zijn aanzienlijk

Europa wil dat automerken vanaf dit jaar een aanzienlijk deel van hun verkopen realiseren onder de vorm van gedeeltelijk (plug-in hybrides) of geheel geëlektrificeerde auto’s. Alleen op die manier kunnen de meeste automerken hun CO2-uitstoot onder 95g/km krijgen. Lukt dat niet, dan dreigen miljardenboetes. Komen die bovenop de huidige economische uitdagingen, dan is lang niet uitgesloten dat die merken de kop kosten. Autoconstructeurs kunnen ook besluiten om de Europese markt links te laten liggen. General Motors haalde in het verleden al de grote complexiteit van de EU-markt, met onder meer talloze fiscale structuren (waarvan België veruit de ingewikkeldste heeft) en erg hoge veiligheids- en uitstooteisen aan om z’n terugtrekking te motiveren. Chevrolet verdween van de markt en Opel werd verkocht aan PSA. Tenminste een handvol andere merken overweegt momenteel een terugtrekking van de Europese markt. Inmiddels is ook duidelijk dat de gedwongen elektrificatie op z’n minst op korte termijn heel wat jobs zal kosten.

Klant reageert nog erg lauw op elektrisch autorijden

Intussen zit de klant nog met heel wat verzuchtingen bij elektrische auto’s. Zo ontbreekt een kader voor de toekomstige fiscaliteit. Wanneer wil de overheid accijns op elektriciteit of een kilometerheffing invoeren? En er blijven grote praktische bezwaren. Kan je een elektrische auto thuis opladen? Mag ik hem van mijn brandverzekering binnen opladen? Past hij wel bij mijn gebruiksprofiel? Kan ik hem wel betalen? Is elektrisch autorijden écht zo goedkoop als wordt gezegd? En zijn er wel voldoende laadstations?

Europa heeft minstens 15 keer meer laadstations nodig om doelstelling te halen

Het antwoord op dat laatste is duidelijk: nee. Europa wil de komende jaar 1 miljoen extra laadpalen plaatsen. Uit eerdere berekeningen blijkt echter dat zelfs dat lang niet voldoende is. Wil elektrificatie een kans maken, dan heeft het tegen 2030 minstens 2,8 miljoen publieke laadpalen nodig, louter om de gemiddelde CO2-uitstootdoelstelling voor nieuwe auto’s te kunnen realiseren. Dat zijn er 15 keer meer dan er nu staan.

Intussen zetten de Europese overheden massaal belastinggeld in om de aankoop van een elektrische auto na de coronacrisis te promoten. Onder meer in Frankrijk, Nederland en Duitsland werd de aankoopsubsidie al gevoelig opgetrokken. Hun aankoopprijs blijft niettemin gevoelig hoger dan die van een vergelijkbare conventioneel aangedreven auto.