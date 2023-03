Vrachtwagenfabrikant die niets produceert in één klap meer waard dan Ford

Door: BV

Nikola verwacht helemaal geen verkopen in 2020. En pas in 2023 denkt het bedrijf een omzet te halen van meer dan een miljard dollar. Afgelopen week ging het bedrijf naar de beurs en intussen is het bedrijf op papier meer waard dan Ford. Dat bouwt met de F-150 de populairste vierwieler van Amerika. Op maandag was Nikola ongeveer 26 miljard dollar waard. Maar wat maakt het dan precies?

Geen pickup met brandstofcel

Nikola werkt al sinds 2016 aan de ontwikkeling van een elektrische vrachtwagen met brandstofcellen. Die zet waterstof om in stroom en gebruikt die om zichzelf voort te bewegen. Het bedrijf toonde afgelopen jaar ook een concept car voor een elektrische pickup, de Badger, maar uit de verplichte beursdocumentatie bleek al dat er geen concrete plannen zijn om die auto effectief te ontwikkelen.

Beurswaarde bedrijven als Nikola en Tesla “moeilijk te verklaren”

De waarde die de markt toekent aan nieuwe spelers op de vervoersmarkt, blijft analisten verbazen. Tesla is op papier bijvoorbeeld meer waard van General Motors, hoewel het nog nooit een jaar kon afsluiten met winst. De verklaring zit volgens nogal wat beursspecialisten in het feit dat beleggers veeleer de waardepaling volgen van een technologiebedrijf, dan van een traditionele fabrikant van auto’s of vrachtwagens. Tegelijk gaat het gros van hen ervan uit dat een correctie niet kan uitblijven. Wordt die voorspelling ooit waarheid, dan zullen heel wat beleggers er een flinke kater aan overhouden. Nikola en Tesla zijn volgens de traditionele valorisatiemethodes immers nagenoeg waardeloos.