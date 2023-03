Softwareproblemen kosten VW-topman Diess de kop

Door: BV

Volkswagen heeft een nieuwe baas. Topman Herbert Diess, die in 2018 aan het roer van zowel de groep met z’n 12 merken als het gelijknamige automerk werd geplaatst, moet baan ruimen. Het merk uit Wolfsburg wordt voortaan geleid door Ralf Brandstätter (foto). Die had voorheen al de operationele leiding over het merk, maar zou er toch enkele andere ideeën op nahouden.

Lancering VW ID.3 blijft problematisch

Diess blijft tot nader order aan als topman van de groep. Maar hij krijgt de wind van voren. Z’n kop rolt bij VW onder meer omdat de machtige vakbondsafgevaardigden in de raad van bestuur genoeg hebben van softwareproblemen. Daardoor is de eerste specifiek ontwikkelde elektrische auto van het merk - de ID.3 - herhaaldelijk verlaat. De auto’s rollen al sinds november van vorig jaar van de band, maar staan nog steeds op parkings te wachten. Er zijn, zo wordt gezegd, talloze problemen met de ingewikkelde software van het model. Uiteindelijk besloot VW deze zomer met de leveringen te beginnen, al zullen de auto’s in kwestie geleverd worden met een softwarepakket dat alleen basisfuncties vervult. VW belooft dat dat later wordt aangepast, zonder daarover een specifieke timing te geven.

Intussen doken ook softwareproblemen op met de nieuwe Golf 8 (zie test hier). Daar werkte een veiligheidsitem niet betrouwbaar. VW staakte noodgedwongen de leveringen, maar het probleem is inmiddels opgelost en de vertraging voor klanten bleef beperkt.

De 61-jarige Diess probeerde z’n job nog te redden door zowel mondeling als schriftelijk z’n excuses aan te bieden. Het mocht niet zijn. Het was dan ook Diess die in 2019 triomfantelijk uitpakte met de mededeling dat Volkswagen voortaan in de eerste plaats een softwarebedrijf zou zijn. Een strategie die inmiddels ook door Mercedes werd overgenomen.

Elektrische strategie van VW in vraag gesteld?

Inmiddels wordt er gespeculeerd dat de problemen dieper zitten dan louter de software van de elektrische auto van VW. De Financial Times maakt bijvoorbeeld gewag van grote vraagtekens die intern gesteld zouden worden bij de zware nadruk op elektrificatie in de toekomst van VW. Die drastische aangekondigde koerswijziging bij VW, met tientallen elektrische modellen in het verschiet, is niet los te koppelen van het VW dieselschandaal. Ook daar zijn worstelt, bijna vijf jaar na datum, het merk nog steeds mee.

Vanaf dit jaar zet Europa zwaar in op elektrificatie, maar de consument reageert voorlopig lauw op het nochtans groter wordende elektrische aanbod in de markt. Er worden wel steeds meer elektrische voertuigen verkocht, maar veel te weinig.