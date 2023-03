100km/u op Brusselse ring gaat in op 1 september

Door: BV

De Vlaamse regering zet haar plannen door om de maximumsnelheid op de Brusselse ring in te perken. Daar geldt straks een algemene limiet van 100km/u. De aanpassing past binnen het Vlaamse klimaatplan.

Minder uitstoot en betere lucht door lagere snelheidsbeperking

Op 9 december van vorig jaar keurde de Vlaamse regering het Energie- en Klimaatplan 2021-2030 goed. Dat bestaat uit verschillende maatregelen die de CO2-afgifte in ons land op z’n minst op papier moet beperken. Daarbij hoort ook een snelheidsverlaging op de Brusselse ring van 120 naar 100km/u. Vlaams minister van Verkeer en Openbare Werken Lydia Peeters (OpenVLD) laat er geen gras over groeien. Vanaf 1 september gaat ze in voegen. De bordjes worden nu in alle naarstigheid geproduceerd. Hoewel uit metingen tijdens de coronacrisis bleek dat de invloed van een drastische verlaging van het verkeer nauwelijks meetbare gevolgen heeft voor de lokale luchtkwaliteit, haalt de minister niettemin dat argument aan. “Het zal een positieve impact hebben op de lokale luchtkwaliteit”.

100km/u niet noodzakelijk overal, want… België

De snelheidsverlaging geldt voor alle wegvakken van de Brusselse Ring die in het beheer zijn van het Vlaamse Gewest en op de parallelwegen. Er zijn ook stukken van de Brusselse Ring die onder andere gewesten vallen. Die doen niet noodzakelijk mee met de snelheidsverlaging. Waar momenteel reeds een snelheidsbeperking van 90km/u geldt, blijft die vanzelfsprekend gelden.