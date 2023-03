Skoda presenteert nieuwe stoere Octavia Scout

Door: BV

Beetje bij beetje breidt Skoda het gamma van de nieuwe Octavia uit. De Berline en break hebben we al achter de kiezen. Nu rolt de Tsjechische VW-dochter de avontuurlijke versie in het voetlicht. Die heet er nog steeds Scout.

Meer bodemvrijheid, stoerder uiterlijk voor Octavia Scout

De nieuweling heeft anderhalve centimeter extra bodemvrijheid dan de gewone Octavia Combi. Denk je dat dat niet genoeg is om je van schade te vrijwaren, geen nood. Een pakket met uitgebreide bodembescherming is standaard. Het pakket omvat ook nog wat uiterlijke opsmuk: dakrails, andere bumpers, bredere wielkasten en een specifiek stofje voor het interieur.

Tot op heden had je zo’n Octavia Scout (zie de test van de vorige generatie hier) altijd met vierwielaandrijving. Tegenwoordig hoeft dat niet meer. Dat scheelt weer een paar grammetjes CO2, al wil dat natuurlijk ook zeggen dat niet al die Scouts nu in staat zijn om vettige paadjes door te ploeteren.

Skoda Octavia Scout nu ook met louter voorwielaandrijving

Het assortiment bestaat uit TDI-turbodiesels en TSI-turbobenzinemotoren. De krachtigste diesel is nu 200pk en 400Nm sterk. Die heeft wel altijd vierwielaandrijving (en een DSG-automaat), net als de 150pk-dieselvariant en de 190pk sterke 2.0 TSI. Mag het wat minder zijn, dan is er de 2.0 TDI met 115pk en een 150pk sterke 1.5 TSI. Die moet je ook zelf schakelen, maar de benzine is er optioneel wel met de zeventraps-DSG.

Wil je een Octavia Scout, dan geeft Skoda je nog wel even tijd. Het model arriveert pas in de herfst bij de dealer.