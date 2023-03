Productie bij Honda ligt stil door cyberaanval

Door: BV

Autofabrikant Honda is slachtoffer geworden van gijzelsoftware. Die kennen we in ons land vooral van het voorval met weefgetouwenfabrikant Picanol. Cybercriminelen nemen de controle over informaticasystemen over en eisen losgeld om ze weer vrij te geven. Honda geeft geen precieze informatie, maar door de cyberaanval ligt de productie van het merk in Europa en Noord-Amerika grotendeels of geheel stil.

Honda is discreet

In een officiële verklaring zegt het bedrijf: “Op zondag 7 juni ervoer Honda een storing in het computernetwerk dat een verlies aan connectiviteit veroorzaakte en een impact had op de bedrijfsactiviteiten. Ons informatica-team beoordeelt de situatie”.

In 2017 was Honda al eens het slachtoffer van een wereldwijde ransomware-aanval. Dit woog op de productie in een Japanse assemblagefabriek. Dezelfde aanval had toen ook gevolgen voor de activiteiten van Renault en Nissan in Japan, Europa en India. Ook Dacia, Boeing, de Britse telecomoperator O2 en verschillende universiteiten waren in het verleden al het doelwit van zo’n aanval.