ID.3 is er pas in september, VW schaamteloos over compensatie late levering

Door: BV

Wat Volkswagen omschreef als een nieuw begin, een bewijs van haar inzet voor (lokaal) emissievrij rijden, dé auto van de toekomst, een technologische revolutie en de belangrijkste nieuwe auto sinds de originele VW Kever… is tot op heden maar een beschamend verhaal gebleken. En de Duitsers blijven daar maar hoofdstukken aan toevoegen. Eerder deze week kostte het topman Herbert Diess zelfs z’n job. Dat begint zo stilaan een traditie te worden bij VW.

De belangrijkste nieuwe auto voor VW sinds de originele Kever

De revolutie begingt met de ID.3, zo werd gezegd. Maar het geheel nieuwe elektrische model van VW wordt door problemen geplaagd. Vorig jaar in september werd het model al voorgesteld op het Autosalon van Frankfurt. Een première die zo belangrijk geacht werd, dat de nieuwe, achtste generatie van de Golf (de best verkochte auto in Europa) er niet naast mocht staan. Hij zou zo eens de aandacht van het elektrische product moeten afleiden…

Zoals steevast het geval is bij nieuwe productlanceringen, was het automerk erg vol van zichzelf. Die ID.3 zou het begin worden van compleet productoffensief met betaalbare elektrische modellen. De technische architectuur zal gebruikt worden in niet minder dan 30 stekkermodellen van de VW-Group. Een nieuw tijdperk, waarin "VW geen autobouwer meer is, maar een softwaregedreven technologiebedrijf” - de woorden van topman Herbert Diess. Ze werden zijn ondergang.

Productie loopt al sinds november

De ID.3 loopt al sinds november 2019 van de band. De elektrische VW’s wachten op uitlevering. Die komt er niet van omdat de fabrikant laat in het ontwikkelingsproces aanliep tegen softwareproblemen die niet eenvoudig te verhelpen bleken. Die toekomst als technologiebedrijf, waar VW van droomt, heeft op heden meer weg van een nachtmerrie. De Duitsers hoopten de eerste al tijdens het eerste kwartaal van het jaar te leveren en waren telkens weer gedwongen tot uitstel. Nu belooft VW eindelijk dat de eerste exemplaren geleverd worden in september. Sommige staan dan al 10 maanden op een parking.

Hoeveel kost de Volkswagen ID.3?

Wie tot op heden een elektrische VW bestelde, moet nu kiezen. Een basisversie voor net geen 40.000 euro (met airco, verwarmde zetels, armsteunen en stuur en DAB+), een ‘Plus’ voor hoogstens 46.000 euro (met keykess access, 19-duims lichtmetaal en getint glas) of voor maximaal 50.000 euro de ‘Max’ (20” velgen, draadloze laadfunctie voor smartphones, panoramisch glazen dak…). Allen hebben ze de 58kWh accu en een 204pk en 310Nm sterke elektromotor. Zowel een goedkopere kleine accu als een duurdere grotere accu volgen later.

De tweede keuze voor de klant is de volgende: wil hij z’n auto vanaf september met beperkte functionaliteiten of wacht hij liever tot de software (meer) op punt staat? VW belooft dat ook die auto’s voor het einde van 2020 geleverd zullen worden. Geen onzinnige belofte want het moét, wil de groep de nuluitstoot ervan kunnen gebruiken om de nieuwe EU-uitstootdoelstelling te halen.

De omgekeerde wereld

Wie al die tijd al wacht op z’n auto, wordt door VW bedankt met een extra attentie. Alleen lijkt die op het eerste zicht vooral het merk zelf iets op te leveren. Wie voor een aankoop opteerde wordt nu immers lid van de “exclusieve 1st mover club”. Lidmaatschap daarvan omvat naast een waardeloze virtuele lidkaart “een directe lijn met Volkswagen”. Alsof een klant anders niet het recht zou hebben om de leverancier van z’n auto te contacteren. Daarnaast zegt VW ook dat die “1st mover club” Volkswagen “in staat stelt om de ervaringen van die klanten te gebruiken voor toekomstige ontwikkelingsdoeleinden”. VW gaat met andere woorden met de feedback en gebruiksdata van de klanten aan de haal en verpakt dat als een extraatje voor de klant. De omgekeerde wereld. Lease je een ID.3 dan ben je iets beter af en krijg je ook 3 maanden ‘leasekosten’ cadeau. Onduidelijk is echter of dat over het gehele leasebedrag gaat, of slechts een deel van de factuur, wat waarschijnlijker is.

Geen langere garantie

De ID.3 die in de eerste golf geleverd zullen worden zullen ontberen onder meer automatische updates, de app-connect functie en afstandsweergave in het head-up-display. Dat wordt later bij de dealer geremedieerd, belooft het merk. Een uitgebreidere garantie op koetswerk, verborgen gebreken en accu, die gezien de lange stilstand van de auto’s in kwestie misschien zinvoller is, wordt door VW niet overwogen.