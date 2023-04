Nieuwe Porsche Cayenne GTS geeft de vinger aan downsizing, gaat van 6 naar 8 cilinders

Door: BV

Nieuwe versies verzinnen, dat is een specialiteit van Porsche. Daarom dat de Cayenne, Cayenne S, Cayenne E-Hybrid, Cayenne Turbo S E-Hybrid en Cayenne Turbo toch nog het gezelschap verdienen van de Cayenne GTS. Nu niet alleen met het traditionele koetswerk, maar ook als Cayenne Coupé. Die wat sportiever aangeklede telg bestond ook van de vorige generatie. Toen nog met een 3,6l zescilinder turbomotor. De nieuwe heeft 0,8l en twee cilinders extra. Downsizing? Porsche geeft het vingertje…

4,4l V8 voor Cayenne GTS

Dat nieuwe blok, dat twee turbo’s inzet om zoveel mogelijk buitenlucht in de cilinders te persen, levert 460pk en 620Nm. Dat is precies goed, want het is meer dan de 440pk van de Cayenne S, maar nog gevoelig minder dan de 550pk van de Turbo die z’n (nog) veel hogere prijs moet verantwoorden.

Of je nu voor de meer functionele conventioneel gelijnde SUV of z’n meer platgeslagen coupévariant kiest, de prestaties zijn identiek. Je gaat naar 100 in 4,5 seconden en stoomt door naar 270km/u. Dat is 6 tienden en 8 km/u sneller dan de voorganger. Die twee extra cilinders maken wel degelijk verschil uit.

Sportieve aankleding

Bij Porsche verzinnen ze voor elke versie steeds weer een specifieke aankleding. Ditmaal is dat bijvoorbeeld een uitlaatlijn met twee centraal opgestelde ovale uitlaatpijpen, 21-duims lichtmetaal, een 20mm verlaagde ophanging, donkere achterlichtunits en een interieur met alcantara en donker geborsteld aluminium.

Vanaf juli kan je Porsche blij maken door een GTS te bestellen. Als Cayenne kost je dat minimaal 117.418,40 euro, als Cayenne Coupé wordt dat 121.895,40 euro.