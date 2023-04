Seat Ateca krijgt facelift

Door: BV

Goed nieuws voor wie op het punt stond een Seat Ateca te kopen, maar dat nog niet gedaan heeft. De hoogpoter voor de middenklasse onderging namelijk een facelift. Dat is niet zo onlogisch, hij is nu vier jaar op de markt. Het merk injecteert wat meer emotie in het design. Alsof je je iets kan voorstellen bij typisch Spaanse vormgeving…

Klein beetje stijlvoller

De Ateca krijgt de nieuwe familiesmoel van Seat getransplanteerd. Daar horen (rondom) ook nieuwe lichten en bumpers bij. Het zijn nu allemaal LEDs. En voortaan kleeft Ateca ook in een sexy lettertype in het midden van de kofferklep. Voel je je al verleid? Een Xperience-versie is er voor wie wil dat z’n hoogpoter ook nog een beetje stoer overkomt. Dat is zelfs bij een SUV tegenwoordig al een optie. Zo ver is het concept al verwaterd…

Meer nieuws binnenin

Nieuws is er natuurlijk ook op elektronisch vlak. Zo is de nieuwe Ateca permanent met internet verbonden. Kwestie van netjes bij te houden waar je bent en dat in geval van een ongeluk door te seinen aan de hulpdiensten. Dat is tegenwoordig verplicht. Maar je hebt ook apps van Seat. Ideaal voor wie niet kan onthouden of er voldoende benzine (of diesel) in z’n tank zit.

Het infotainment is ook opgewaardeerd. Dat zie je nu op een groot (optioneel) 9,2” scherm. Daarnaar kijken is voortaan trouwens ook optioneel. Seat vervoegt immers de steeds langer wordende lijst merken die zich nog eens aan spraaktechnologie wagen. Hier kan je je luistervinkende auto aanspreken met de woorden ‘Hola Hola’. Als je je dan nog niet belachelijk voelt, volgt het wellicht wel bij de babylonische spraakverwarring die daarop volgt.

Aangepaste motoren voor facelift Seat Ateca

Onder de kap komen de vier benzine- en dieselvarianten die hieronder zijn opgelijst. 4Drive is, zoals je wellicht zelf al uitvlooide, de Seat-taal voor vierwielaandrijving. Voor wie in Antwerpen, Gent of Brussel woont is, de diesel-uitstootnorm niet onbelangrijk. Dat is Euro 6AP. Voor u en ik wil dat zeggen: een volwaardige Euro 6d en daarom ook na 1 september 2027 nog bruikbaar in lage-emissiezones in Vlaanderen (voor het geval vastgehouden wordt aan die onzin).

4 benzineopties:

- 1.0 TSI 81 kW/110 pk, handgeschakeld

- 1.5 TSI 110 kW/150 pk, handgeschakeld

- 1.5 TSI 110 kW/150 pk, DSG-versnellingsbak

- 2.0 TSI 140 kW/190 pk, DSG-versnellingsbak & 4Drive



4 dieselopties:

- 2.0 TDI 85 kW/115 pk, handgeschakeld

- 2.0 TDI 110 kW/150 pk, handgeschakeld

- 2.0 TDI 110 kW/150 pk, DSG-versnellingsbak

- 2.0 TDI 110 kW/150 pk, DSG-versnellingsbak & 4Drive