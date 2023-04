Snelle BMW 5-Series: Alpina B5 en D5 S

Door: BV

Vorige maand stelde BMW z’n opgefriste 5-Reeks voor. Die ziet er weer wat gladder uit. Je zou kunnen zeggen dat hij weer wat Aziatischer oogt - een trend bij het merk. De grille was niet absurd groot en daarom waren de meeste BMW-liefhebbers alhier al lang tevreden. Intussen is Alpina ook met de vernieuwde 5-Serie aan de slag gegaan. Die tuner met constructeursstatus bouwt ze nog steeds om tot de ultieme autobahncruiser. Je hebt de B5 voor wie benzine wil verstoken en de D5 voor wie een bliksemsnelle diesel prefereert.

Agressiever uiterlijk, typische Alpine-styling

Alpine voorziet de 5 telkens van een nieuwe voorbumper met grotere luchtinlaten, een frontsplitter, andere achterbumper en een uitlaatsysteem met vier uitlaatpijpen. De gesmede 20-duimers en Alpina-bagdes en stripings zijn typische stijlkenmerken van de veredelaar, maar als je ze niet wil, blijven ze gewoon achterwege. Je kan bij Alpina ook wat aardigheidjes vragen waar je BMW-dealer in normale omstandigheden de wenkbrauwen bij fronst. Een ander kleurtje of wat specifieke interieurdetails zijn er op eenvoudig verzoek leverbaar.

Benzine of diesel

Onder de kap dan… De B5 heeft een twin-turbo 4,4l V8 met 621pk en 800Nm. Glups. Dat is voldoende om in 3,4 seconden naar 100km/u te stomen en een topsnelheid van 330km/u neer te zetten. Je kan hem ook als break krijgen. Die is functioneler en een tikkeltje trager: hij vraagt 2 tienden meer voor het sprintje en houdt het bij 322km/u voor bekeken.

De D5 S heeft een drieliter zescilinder lijnmotor die hetzelfde koppel opwekt als de achtpitter hierboven, maar niet verder komt dan 408pk. Maar het is nog altijd een bliksemsnelle oliestoker. Naar 100 gaat in 4,4 seconden en de top bedraagt 286km/u. Voor de break geldt hier: 2 tienden en 3km/u langzamer.

De twee motoren worden gepaard aan een achttrapsautomaat en een integraalaandrijving die liever de achter- dan de voorwielen bedient. Een limited-slip differentieel is optioneel, net als een remsysteem met composietschijven.

Prijs Alpina D5 S en B5

Je hebt wat financiële slagkracht nodig om je zo’n Alpina aan te kunnen schaffen. Dat had je al in de gaten. In Duitsland heb je en B5 vanaf 117.700 euro (sedan) of 120.700 euro (break). De D5 S is aardig wat goedkoper de vierdeurs is er vanaf 92.500 euro, terwijl de break ook in dit geval precies 3.000 euro meer kost.