Ook een Mercedes G-Klasse kan je restomodden

Door: BV

Restomodden, voor wie de term niet zou kennen, is het opknappen van een oude auto en ervan profiteren om één en ander aan te passen. Moderniseren, in regel. Het is een beetje een trend, vooral aan de andere kant van de grote plas. En daar heeft Legacy Overland nu ook deze Mercedes G-Klasse onder handen genomen.

Wolf Mercedes G-Klasse

De basis is een W461.4 ‘Wolf’ G-Klasse. Dat waren spartaans uitgevoerde exemplaren die voor het Duitse leger werden gebouwd. Deze versie werd aangedreven door een 2,5l vijfcilinder lijnmotor op diesel. Dat zou wel eens één van de meest betrouwbare motoren ooit kunnen zijn. Hier wekt hij met z’n indirecte dieselinjectie 90pk op. Bij restomods wil de oude motor wel eens verdwijnen, maar hier werd de mechaniek louter opgefrist.

De Wolf G-Klasse beschikte over permanente vierwielaandrijving en een manuele vijfbak. Daarvan was de eerste versnelling eigenlijk een zogeheten ‘halfje’, met een extra korte overbrenging. Speciaal gemaakt om grote vrachten in beweging te brengen of grote hindernissen te overwinnen. Maar hij had ook nog een reductiebak en zowel voor- als achteraan vergrendelbare differentiëlen. Met de juiste banden zou het ding onstuitbaar moeten zijn.

Veel ‘resto’, weinig ‘mod’

Wat zo’n G-Klasse Wolf dan weer helemaal niet had, waren aardigheidjes als deftige zetels, een radio of enerlei vorm van uiterlijke sier. En daar past het in Connecticut gebaseerde Legacy Overland hier wel een mouw aan. Het introduceert comfortabele zetels, een zacht groen koetswerkkleurtje en een hoop deskundig gekozen accessoires, van een halfhoge snorkel tot een rolbeugel. Echte upgrades zijn er dan weer voor de ophanging met Bilstein schokdempers, geluidsisolatie en de koplampen waarin voortaan LEDs huizen.