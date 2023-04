Zijn radarverklikkers nog een ding?

Door: BV

Met de trajectcontroles die zich als een olievlek over het Vlaamse landschap verspreiden, lijkt een (illegale) radardetector voor laagvliegers almaar minder nut te hebben. Die systemen maken immers gebruik van de ANPR-camera’s (nummerplaatherkenning) die de overheid hier onder het mom (want die functies werken nog steeds niet) van terrorisme- en criminaliteitsbestrijding neerpootte. Tegelijk maken nogal wat flitspalen en mobiele controlesystemen wél nog steeds gebruik van afstandsmeting die in theorie detecteerbaar is met zo’n valsspeelapparaatje. Neem nu deze nieuwe 360c van Redline die deze morgen in onze mailbox zat. Die belooft het beste op vlak van detectietechnologie.

Illegaal speeltje voor laagvliegers

De tijd dat een radarverklikker alleen maar vooruit keek en alarm sloeg wanneer het een signaal detecteerde, te pas en te onpas, lijkt voorbij. Tegenwoordig heeft zo’n doosje een dataverbinding en leert het waar valse signalen optreden. Het ding heeft tegenwoordig meer rekenkracht dan een oude spelcomputer en oogst informatie met niet minder dan drie antennes op de X, K en Ka-band. Het kijkt niet alleen vooruit, maar ook achteruit. En hij weet tegenwoordig ook waar vaste camera’s staan, ook wanneer die van alternatieve technologie gebruik maken.

Radardetector moeilijker op te sporen dan vroeger

Radardetectie is, zo lezen we, de afgelopen jaren een pak moeilijker geworden. Nogal wat moderne autosystemen maken immers ook gebruik van radartechnologie en scannen permanent de omgeving. Het uitfilteren van die signalen is een heuse klus voor het toestel. Tegelijk lijkt dat radardetectie-detectie om dezelfde reden een pak moeilijker is geworden. Misschien is de radarverklikker dan toch niet dood.