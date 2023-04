Ford heeft nog wat schetsen van de eerste GT40 gevonden

Door: BV

Terwijl tegenwoordig nagenoeg alle informatie bij een automerk op een server staat en het volstaat om wat zoektermen in te geven om iets op te diepen, was dat vroeger natuurlijk helemaal anders. En heel wat van dat materiaal van weleer bestaat nog altijd op die manier: in fichebakken, mappen, op filmrolletjes en negatieven, in rekken vol kartonnen dozen…

Designtekeningen originele Ford GT40

Bij Ford waren een paar archivarissen (dus toch geen uitgestorven beroep) op zoek naar negatieven van de originele Ford GT40. Daarbij vonden ze geheel per ongeluk een paar vroege ontwerpschetsen waarvan niemand het bestaan nog kende. Ze zijn 57 jaar geleden getekend en tonen de eerste visies op het uiterlijk van wat een legendarische sportwagen zou worden. Het ontwerp leidde tot een racewagen die de heerschappij van Ferrari tijdens de 24h-race van Le Mans kon ondermijnen. De GT40 won vier opeenvolgende edities van die race, van 1966 tot 1969.

Bijna 'Europees' minimalisme

De eerste schetsen tonen de typische designfilosofie van de jaren zestig. Een ontwerp dat zo compact mogelijk en bijna uitsluitend functioneel is. Door dat minimalisme komt het eerder Europees dan Amerikaans over. De aerodynamica speelde een belangrijke rol, al ging het toen nog eerder om giswerk dan om wetenschap. De eerste prototypes bleken op dat vlak verre van te voldoen.

Tegelijk werd ook een doorkijkafbeelding gevonden waarop de schikking van de onderdelen voor de eerste designstudie werd onderzocht. Tenslotte werd ook nog een kleimodel (in blauw) ontwaard. Daarop trekt een grote zijdelingse luchthapper de aandacht.