Groene verzekeringskaart verdwijnt op 1 juli 2020

Door: BV

De typische groene verzekeringskaart wordt wit. Vanaf deze zomer mag ze bovendien ook in een digitale vorm bestaan.

Internationale motorrijtuigverzekeringskaart

De groene verzekeringskaart die in ons land afgeleverd wordt om te bewijzen dat je auto over de verplichte verzekering in Burgelijke Aansprakelijkheid (BA) beschikt, wordt vereenvoudigd. Vanaf 1 juli van dit jaar, zal ze niet langer een groene achtergrond hebben. Ze zal gewoon in zwarte letters gedrukt worden op een wit papier. Verzekeraars zijn bovendien niet langer verplicht ze ook fysiek uit te reiken en op te sturen. Ze kan vanaf dan ook digitaal overgemaakt worden, als een PDF-bestand.

Niet verplicht, wel warm aanbevolen

De consument krijgt wél de raad om die af te printen en in zijn auto te bewaren, hoewel dat niet verplicht is. Je gaat er maar beter niet van uit dat je overal, met name in het buitenland, een digitaal exemplaar onder de neus van een controlerende instantie kan duwen.

Wat op het verzekeringsattest staat, wijzigt ook. Zo hoeven niet alle nationale verzekeringsbureaus nog op de achterzijde vermeld te worden. Een link naar cobx.org, waar ze opgelijst en geactualiseerd worden, is voortaan voldoende.

Verplichte dekking wijzigt niet

Aan de verplichte dekking verandert niets. Met een Belgisch verzekeringsattest kan je je altijd begeven naar de landen van de Europese Economische gemeenschap. Dekking is er dus niet alleen in voor de hand liggende gebieden als Duitsland, Italië, Frankrijk, Portugal, Spanje, Oostenrijk, Polen… maar ook in Noorwegen, IJsland, Andorra, Liechtenstein, Servië. Zwitserland en straks ook Engeland vallen buiten de EU maar zijn (en blijven) eveneens gedekt. Omdat grote hoeveelheden auto’s met Belgische nummerplaat ook regelmatig afreizen naar Turkije, Tunesië en Marokko is de dekking in die landen bij ons ook verplicht opgenomen in het verzekeringstarief. Wil je daarheen reizen dan hoeft daar geen aparte polis voor afgesloten te worden. Andere landen in Afrika, Azië en het Midden-Oosten worden zelden opgenomen.

Overgansregeling voor groene verzekeringskaart

Hoewel er straks sprake is van een wit of digitaal verzekeringsattest, wil dat niet zeggen dat de groene attesten vanaf 1 juli niet meer geldig zijn. Er is een overgangsregeling. Groene verzekeringsattesten die voor 1 juli 2020 werden afgedrukt, blijven geldig tot hun vervaldag (ze zijn in normale omstandigheden een jaar geldig). Tot 1 januari 2022 mogen beide formules naast elkaar bestaan. Vanaf 1 januari 2022 zal een groen verzekeringsattest niet meer door de autoriteiten geaccepteerd worden.