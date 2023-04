Het is gedaan met de BMW i8

Door: BV

Het is ermee gedaan: de BMW i8 is niet meer. Na amper zes jaar en 20.500 stuk, is de stekkerhybride sportwagen niet meer leverbaar.

Het laatste exemplaar liep deze week in Leipzig van de band. Het ging om een Roadster (zie test hier), afgewerkt in Portimao Blauw voor een Duitse klant. Die had zich nog eens laten gaan in de catalogus van het bedrijf en een auto besteld met een hoop gepersonaliseerde extra’s.

BMW i8 is geflopt

BMW wil het niet gezegd hebben, maar de i8 werd een flop. Het model werd zeven jaar geleden voorgesteld als de vaandeldrager voor een nieuw submerk ‘i’. Met slimme, milieuvriendelijke en geheel of gedeeltelijk geëlektrificeerde auto’s zou dat lettertje al snel de wereld veroveren. Er kwam snel een i3, die nog een tijdje in productie blijft, maar op de rest van het productoffensief was het vooral lang wachten. Straks komt er toch iets van in huis, maar het gaat dan om een in China gebouwde SUV - de iX3.

De revolutie bleef (blijft voorlopig) uit. Intussen leek de technologie van de i8 eerder snel te verouderen. Z’n elektrische rijbereik van 30km stelde al snel niets meer voor. En ook met de positionering van het model waren wat problemen. Het was immers nooit echt duidelijk wat de i8 wou zijn. In een vergelijking met echte sportwagens beet hij in het stof. En voor een gran turismo was hij onvoldoende praktisch of comfortabel.

Uiteindelijk bleek ook de klant er niet zo veel van te begrijpen. Terwijl bij Porsche de 911’s geleverd worden met de duizenden tegelijk, stokt de teller bij BMW na 6 jaar op 20.500 stuks. De markt apprecieert de 911. Neem er maar eens de prijzen van een occasie bij. De i8 daarentegen… die koop je tweedehands voor een fractie van de nieuwprijs. Maar misschien wordt hij over een generatie of twee wel erkend als een echte pionier.

Komt er een opvolger voor de BMW i8?

Bij BMW willen ze zich ondanks alles graag wagen aan opvolger. De Vision M Next Concept maakte dat duidelijk. Die gebruikte een gelijkaardige technische layout, maar deed er op elk vlak nog een schep bovenop. Hij had een viercilinder benzinemotor in plaats van een driepitter, twee elektromotoren, zo’n 600pk en er wordt gesproken van een elektrische actieradius van bijna 100km. Voor 2023 wordt hij echter niet verwacht en als hij er uiteindelijk is, wordt hij weer flink wat duurder.