Nieuwe Lexus IS is geen nieuws

Door: BV

Ja, Lexus heeft een nieuwe IS. Dat is de compacte sedan die ooit werd ontwikkeld om het de BMW 3-Serie en Mercedes C-Klasse moeilijk te maken. Hij lijkt erg op z’n voorganger en dat komt omdat de Japanse luxe-dochter van autogigant Toyota hier op een krenterige manier een nieuw model probeert te presenteren. Z’n structuur wordt immers overgedragen van de voorganger en ook het koetswerk vertoont grote gelijkenissen. Een doorgedreven facelift zou een eerlijkere verwoording zijn.

Nieuwe Lexus IS niet voor Europa

De Europeaan hoeft van dat soort details echter niet wakker te liggen. Hij kan die Lexus IS eigenlijk negeren. De nieuwe wordt bij ons niet meer in de catalogus gezet. Dat komt omdat bij ons geen kat warm liep voor het model. Of dat met die schijnbaar over het asfalt schrapende haaiensmoel te maken heeft, is niet duidelijk. Ook daarvoor bleek dat de Europeaan liever met een BMW reed dan met een Lexus die op verschillende vlakken - infotainment bijvoorbeeld - toch maar wat probeerde aan te klampen.

Generatie 4 van Lexus IS

Volgens de Japanners gaat het hier om de vierde generatie van de IS. Die vervangt de vorige, die in 2013 werd geïntroduceerd. De opvallendste uiterlijke kenmerken: een weer wat grotere grille en een kont waarop een verhoogje ligt. Het doet denken aan de BMW’s die een generatie of drie geleden uit de pen van Chris Bangle vloeiden.

Waar is de hybride?

Terwijl het eindresultaat een tikkeltje langer en breder is dan voorheen, blijft de wielbasis wel identiek. Onder de kap komt een 2-liter turbomotor met 244pk (263pk in combinatie met vierwielaandrijving) en in de IS350 ligt een zescilinder met 315pk. Maar wacht even, waar zijn de hybrides? Tja, als de markt (of de politici) daar niet zo van wakker ligt, dan zakt dat zelfs bij Lexus omlaag op het prioriteitenlijstje. Hij wordt wellicht later voorgesteld.