Nissan heeft nieuwe X-Trail, maar komt hij nog?

Door: BV

Nissan stelt in de VS z’n nieuwe Rogue voor. Die stond bij ons in de catalogus als X-Trail en hij steekt straks wellicht weer de grote plas over.

Wat is nog het verschil met de Nissan Qashqai?

De nieuwe X-Trail is aan de buitenzijde zowaar wat kleiner dan z’n voorganger. De wielbasis is 2,5cm ingekort, de lengte van het dak is met 5,3cm gereduceerd en van snuit tot staart ging er ook. nog eens dik 4cm af. Maar hadden we nu niet in de inleiding gezet dat hij ruimer werd? Wel, ja. Nissan belooft immers tegelijk dat de beenruimte en de hoofdruimte voor de achterste passagiers erop vooruit gaat. Maar de kofferruimte wordt wel wat ingeperkt. Daar kan de klant zich troosten met een bredere toegang. Belangrijk is echter dat de derde zitrij van de X-Trail verdwenen is. En daarmee ook de verschuifbare tweede zitrij. Je kan je dus afvragen wat dan nog het verschil met de Qashqai is.

Onderhuids is de Rogue / X-Trail bebouwd op gemoderniseerde variant van Nissans CMF-onderstel. Het omvat onder meer een hertekende multilinkophanging achteraan. De Amerikanen krijgen een viercilindermotor met 2,5l inhoud - aldaar een erg populaire configuratie - geserveerd. Het is weinig waarschijnlijk dat de Europaan die zal kunnen aanstippen.

Moderner interieur

Het uiterlijk is een doorslagje van de in 2018 gepresenteerde Xmotion concept, die ook model zal staan voor de Qashqai. Aan de binnenkant zit dan weer een voorheen nog onuitgegeven boordplank waar nu ook een digitaal instrumentarium in huist, dat een meer horizontale oriëntatie kent en onder meer daardoor een pak eigentijdser aanvoelt dan dat van de uittredende generatie. Die was bij z’n lancering in 2013 al eerder behoudsgezind ingericht.

Op technologisch vlak doet Nissan ook een inspanning, niet alleen met grotere schermen. De cruise-control zal (in de VS tenminste) vertragen voor bochten en afritten en hij leest snelheidsbeperkingen.