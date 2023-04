Jaguar-Land Rover zet nog eens 1.100 man op straat

Door: BV

Jaguar Land-Rover zit al langer in de problemen. Het bedrijf heeft de jongste tijd nogal wat tegen. Er is de plotse dieselaversie van de Europeaan, de obsessie van de EU om te elektrificeren, er is de Brexit en nu zijn er ook nog de gevolgen van de coronacrisis. De kleine autobouwer verliest geld met de miljoenen tegelijk en zoekt inmiddels naar 'strategische partnerships' om haar toekomst veilig te stellen.

Half miljard verlies!

Tijdens het laatste kwartaal van vorig jaar liep het verlies (voor belastingen) op tot 500 miljoen pond. De cijfers voor het eerste kwartaal van dit jaar, tot en met maart, zijn nauwelijks beter. Toen verdween 422 miljoen pond.

Nog een miljard extra besparen

Jaguar Land Rover schrapte vorig jaar al 5.000 jobs en zal de komende maanden nog eens 1.100 banen schrappen. Het gaat om tijdelijke jobs.

De uitdagingen die de sector tegemoet gaan, worden in de verf gezet door de besparingen die JLR denkt te moeten realiseren. In een eerder drastisch besparingsplan was voor volgend jaar sprake van een structurele besparing van zo maar eventjes 4 miljard pond. Nu denkt het bedrijf elk jaar nog een miljard minder te moeten uitgeven.

Vraag naar nieuwe producten nog lang niet genormaliseerd

De Britse autofabrikant heropende na de coronacrisis nog steeds niet alle fabrieken. De installaties in Castle Bromwich draaien nog niet. In Solihull en Halewood in het VK wordt al geproduceerd, net als in de Slowaakse fabriek van het merk. De productie draait echter net als bij de meeste automerken nog op een erg laag pitje.