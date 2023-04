Dit is de VW Arteon Shooting Brake

Door: BV

Volkswagen werkt aan een opfrisbeurt voor de Arteon. Niet onverwacht, het product heeft er inmiddels de leeftijd voor. Maar de aankondiging dat er meteen ook een shooting brake werd geïntroduceerd had menig liefhebber niet zien aankomen. De teaser was al de wereld ingestuurd en op 24 juni zou het grote debuut volgen. Maar de opgefriste Arteon, met inbegrip van z’n dynamische breakversie, zijn nu al uitgebroken.

Betrapt

De nieuwe versie lijkt al betrapt te zijn in China. En er horen ook een paar basisgegevens bij. Zo kunnen we nu al meegeven dat de afmetingen van de Arteon Shooting Brake nauwelijks verschillen van die van de berline (VW hoort hier ongetwijfeld liever de marketingterm ‘vierdeurs coupé’). Hij is precies even hoog en breed en amper een halve centimeter langer. Wellicht is de achterbumper daarvoor verantwoordelijk.

Een Arteon Shooting Brake Alltrack?

De eerste beelden tonen ook een Arteon Shooting Brake die wat ruiger is aangekleed. Of VW daar ook in Europa plannen mee heeft, is nog koffiedik kijken. En omdat er wel eens wat details durven verschillen tussen de Europese en de Chinese versies, kunnen we wat de opfrisbeurt betreft nog niet alle punten en komma’s juist zetten. Gelukkig maar, dan hoeven we op 24 juni bij het officiële debuut niet te veel in herhaling te vallen.