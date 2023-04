Mazda’s nieuwe BT-50 pickup is een Isuzu

Door: BV

In de Europese catalogus van Mazda is al lang geen spoor meer van de BT-50 pickup. Maar hij wordt nog wel gebouwd. Sterker nog, Mazda heeft een compleet nieuwe versie van z’n pickup. Helemaal in de heersende Kodo-stijltaal van het Japanse merk. Onderhuids is het nu een Isuzu, terwijl het merk in het verleden met Ford samenwerkte voor z’n pickups.

Onderhuids een Isuzu D-Max

Terwijl er al behoorlijk wat foto’s van het model rondgestuurd worden, houdt Mazda de lippen nog behoorlijk op elkaar wanneer het over de technische specificaties van het model gaat. Maar die zullen wellicht nagenoeg identiek zijn aan die van de Isuzu D-Max. Wie het absoluut wil weten, kan even naar de website van dat merk surfen. Die D-Max wordt in ons land trouwens wel aan de man gebracht.

Nieuwe Mazda BT-50

Mazda vindt Apple Carplay en zacht leder nog even wat belangrijker. Maar wij geven graag ook enkele van de belangrijkste kenmerken mee. Voor de aandrijving zorgt een 3-liter diesel die 188pk en 450Nm opwekt. Het laadvermogen bedraagt precies een ton en aan de trekhaak verdraagt de nieuwe BT-50 3,5 ton.