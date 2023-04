Rekent de nieuwe Mercedes E63 AMG af met de BMW M5?

Door: BV

Tom Cruise sierde het grote scherm in Top Gun toen Mercedes in 1986 voor het eerst een AMG-versie van de (voorloper van) de E-Klasse uitbracht. De was van de schier onverwoestbare W123, helemaal aan het eind van diens carrière. Sindsdien maakt de AMG-versie steevast deel uit van het aanbod. De almaar hechtere band tussen de het merk met de ster en de huistuner werd in 1999 geconsumeerd. Toen ging AMG op in Mercedes, al stonden modellen met een AMG-badge al sinds 1993 in de showrooms van het merk.

Facelift voor Mercedes E63 AMG

Gisteren stelde BMW van z’n opgefriste 5-Reeks de M-versie voor en vandaag reageert de gedoodverfde concurrent uit Stuttgart met de E63 AMG. Als je het heel precies wil hebben, dan is het de E63 AMG 4Matic+, mét of zonder ‘s’, want bij een hoog prijskaartje hoort tegenwoordig ook een lange, ingewikkelde type-aanduiding. De heren in München sprongen spaarzaam om met pennenstreken, maar in Stuttgart kreeg de stijlafdeling meer vrijheid. De facelift die de reguliere E-Klasse eerder onderging was ingrijpend te noemen. Vooral aan de achterzijde. De AMG-behandeling neemt vanzelfsprekend die herwerkte koets met meer dynamische proporties als uitgangspunt. Tegelijk, zo claimt Mercedes, werd er aerodynamisch geoptimaliseerd. De nieuwe smoel stilt de honger naar meer koellucht van de geblazen 4-liter V8.

Mercedes E63 AMG met of zonder ’S'

Aan de motor zelf verandert eigenlijk niets. In z’n ’S’-loze versie wekt die 571pk en 750Nm op. Met ’S’ wordt dat 612pk en 850Nm. Dat is telkens een tikkeltje minder dan de aartsrivaal, maar op het verschil in prestaties kan je een haar klieven. De sedan gaat in de basisversie naar 100km/u in 3,5 seconden. De S-variant is telkens een tiende sneller en de break is dan weer elke keer een tiende langzamer. Behalve slimme vierwielaandrijving omvat de aandrijflijn ook nog een negentrapsautomaat.

MBUX infotainmentsysteem van nieuwe generatie

Natuurlijk wordt ook het interieur door AMG gehuld in een sportieve sfeer. Het belangrijkste nieuws is volgens Mercedes zelf de jongste generatie van het MBUX-systeem. Daar kan je tegen praten. En natuurlijk heeft ook deze E-Klasse een een stuur dat met meer sensoren probeert om de bemoeizucht van de rijhulpsystemen in de dijken. Daar lees je hier meer over.