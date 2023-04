Onderzoek: Aantal ongelukken stijgt minder snel op plaatsen met hogere snelheidslimiet

Door: BV

Bij onze Noorderburen moet je overdag inmiddels niet meer harder rijden dan 100km/u. Tussen 6u ’s morgens en 19u ’s avonds mag je er niet harder. Die maatregel werd ingesteld om de uitstoot van stikstofdioxide omlaag te krijgen. Acht jaar eerder, in 2012, was de maximumsnelheid op heel wat snelwegen in Nederland juist opgetrokken van 120 naar 130km/u. Die blijft van toepassing tussen 19u ’s avonds en 6u ’s ochtends.

Snelweg met hogere limiet komt positief uit veiligheidsstatistieken

De afgelopen acht jaar steeg het aantal ongelukken op de snelweg in Nederland. Maar opvallend genoeg steeg het minder snel op plaatsen waar een maximumsnelheid van 130km/u is toegestaan dan op plaatsen waar een lagere snelheidslimiet wordt opgelegd. Het SWOV (Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid), komt er met die conclusie naar buiten. Een specifieke verklaring voor het fenomeen geeft het SWOV niet.

Algemeen wordt vaak aangenomen dat lagere snelheden tot minder ongelukken leiden, of op z’n minst minder ernstige ongelukken teweeg brengen. Dat is een theorie die alvast bij de Belgische overheidsinstanties erg populair is. In Vlaanderen werd de maximumsnelheid op heel wat wegen de afgelopen jaren systematisch verlaagd, maar dat leidde niet tot de verhoopte daling in verkeersslachtoffers.

Is trager rijden veiliger of niet?

Alternatieve onderzoeken, die door de Belgische en Vlaamse beleidsmakers minder geloof worden toegedicht, wijzen op de negatieve gevolgen van de toegenomen verkeersdichtheid bij lagere maximumsnelheden. Verlaag je de snelheid, dan duren verplaatsingen langer en zijn er dus meer mensen tegelijk op de weg. Verschillende onderzoeken concluderen dat wanneer er meer verkeersdeelnemers dichter bij elkaar rijden, daardoor net meer ongelukken veroorzaakt worden.

Onder meer in Oostenrijk werd al succesvol geëxperimenteerd met een verhoging van de snelheidsbeperking op selecte stukken snelweg. Een snelheidslimiet van 140 in plaats van 120km/u leidde er tot een gevoelige daling van het aantal ongelukken. De observaties in België (meer ongelukken ondanks een lagere snelheid) en Nederland (minder snelle stijging aantal ongelukken op snelwegen waar de beperking werd opgetrokken) lijken die hypothese te steunen.