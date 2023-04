1 nieuwe autokoper op 3 koopt anders door coronacrisis

Door: BV

Uit cijfers van vakorganisatie Traxio in samenwerking met enkele platformen voor de verkoop van nieuwe- en occasiewagens blijkt dat ten minste één klant op drie nu anders aankijkt tegen de aankoop van een auto dan voorheen.

Meer klanten kijken de kat uit de boom

De economische onzekerheid zorgt in de eerste plaats voor een aarzeling bij de consument. Die kijkt volgens cijfers van Traxio en online verkoopsplatform Gocar eenvoudigweg de kat uit de boom. 7 procent denkt een aankoop 1 tot 3 maanden uit te stellen, 1 op acht wacht tussen 3 en 6 maanden en meer dan 1 klant op drie is van plan van minstens een half jaar de kat uit de boom te kijken. Daarnaast ziet ook gewoon 12% van de potentiële klanten simpelweg af van de aankoop voor de voorzienbare toekomst. Nogal wat mensen besluiten met andere woorden om gevoelig langer met hun auto te rijden.

Occasies worden populairder

Wie toch besluit tot de aankoop van een auto maakt volgens het onderzoek van de vakorganisatie Traxio en Febiac vaak een andere keuze dan voorheen. De resultaten liggen in lijn met een eerdere peiling van VAB en voorspellingen van auto-invoerders, die al in april een structurele daling van de verkoop van nieuwe auto's voorspelden. 5% van de klanten kiest voor downsizing en zoekt nu bewust een kleinere auto dan voorheen. 7% van de klanten kiest dan weer bewust voor een goedkopere auto. Daar hangt immers minder financieel risico aan.

Ook de populariteit van de (jonge) occasie zit in de lift. 9 procent van de kopers voor een nieuwe auto geeft aan nu z’n heil te zoeken op de occasiemarkt. Die keuze wordt in de eerste plaats ingegeven door de prijs. Het gaat bijvoorbeeld om klanten die nog steeds een auto in dezelfde klasse willen kopen, maar daar minder centen aan willen spenderen. De occasiemarkt biedt dan meer alternatieven.