Jaguar I-Pace kan nu sneller laden

Door: BV

Jaguar heeft z’n I-Pace van een modeljaar-update voorzien. Dat is niet echt een facelift, maar het omvat toch een aantal nieuwe mogelijkheden.

Uiterlijk verder verfijnd

Aan de aandrijflijn van de Auto van het Jaar 2019 werd niet gesleuteld. Zie de test van de Jaguar I-Pace voor alle details. Aan z’n stijl wel. Tenminste, wanneer je dat wil. Je kan nu een koetswerk krijgen met meer blinkende accenten, er zijn nieuwe kleurtjes en er zijn andere velgen.

Nieuw infotainmentsysteem

Aan de binnenzijde is een vernieuwd infotainmentsysteem het belangrijkste nieuws. Pivi Pro heet het, en het zou tot 85% sneller werken dan voorheen. Het heeft twee centrale aanraakschermen. Eentje van 10” bovenaan de middenconsole en een van 5” waar de draaiknoppen voor de aircobediening zitten. Je smartphone draadloos opladen kan voortaan ook.

Hij tankt voortaan sneller

Het grootste nieuws is echter de toevoeging van driefasig opladen. Dat zegt je meteen wat over de productmaturiteit van een elektrische auto, alsof het grootste nieuws bij de opfrisbeurt van een brandstofauto een grotere vuldop zou zijn. De Jaguar I-Pace sneller laten laden stond echter al lang op de verlanglijst. Koop je een 11-kW Wallbox, dan tank je voortaan elk uur tot 53km. De (felbesproken) volledige actieradius van 470km aanvullen kan dan op een nacht. Vind je een laadfaciliteit die 50 of 100kW aankan, dan schiet dat omhoog en krijg je er elk kwartier respectievelijk 63 en 127km bij.