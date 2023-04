Opel toont durf met nieuwe Mokka

Door: BV

Opel presenteert de nieuwe Mokka. Een model dat in vergelijking met z’n traditionele, nog geheel onder GM-heerschappij ontworpen voorganger behoorlijk revolutionair voor de dag komt.

Korter, lichter, net zo ruim

De nieuwe Mokka is nog steeds een compacte SUV. Maar daarmee hebben we de overeenkomsten tussen beide modellen wel gehad. Maar zelfs in de afmetingen, toont dit model dat is gestoeld op het CMP-onderstel van PSA, al andere strategische keuzes. Hij meet niet meer dan 4,15m in lengte. Dat is een flinke 12,5cm minder dan voorheen. Tegelijk werd z’n wielbasis 2cm langer.

Deze Duits-Franse creatie lijkt een pak efficiënter met ruimte om te gaan. Ondanks de gevoelig kleinere voetafdruk, boet hij immers nauwelijks aan kofferruimte in. Er ging amper 6 liter verloren, om uit te komen op 350l. Hij wordt ook tot 120l lichter dan voorheen. Dat geldt evenwel niet voor de elektrische versie die even verderop in dit item wordt toegelicht.

Opel-vizier

Het grootste verschil wordt evenwel gemaakt op vlak van stijl. Vooral met de zwarte motorkap (straks vermoedelijk een optie) op de eerste beelden. Die geeft de smoel een agressieve, hoogtechnologische uitstraling. Opel noemt de geïntegreerde eenheid van grille en lichtunits een ‘vizier’. Je kan je daar meteen wat bij voorstellen. Ook de andere toekomstige modellen van het merk zullen zich dat aanmeten.

Aan de binnenkant is er net zo veel vernieuwing, met een naar de bestuurder gerichte boordplank die ook twee schermen omvat: één van 12” en één van 10”.

Nieuwe Opel Mokka, eerst als ‘e’

Net als bij de jongste Corsa, zal Opel dit model zowel met een conventionele aandrijflijn als in een elektrische variant aanbieden. De versie die als Mokka-e door het leven gaat, krijgt een 136pk en 260Nm sterke elektromotor, zal 50kWh batterij aan boord hebben en is in staat tot 322km ver te rijden volgens de WLTP-cyclus. Dat kan niet sneller dan 150km/u. 100kW snelladen wordt beschikbaar. Dat moet je in staat stellen om de accu in 30 minuten terug vol te tappen.

Details over de conventioneel aangedreven varianten zijn er nog niet, maar je mag aannemen dat de brandstoftank voldoende groot is, op minder dan 2 minuten helemaal volgetankt kan worden en zo’n 800km rijbereik zal opleveren. Er zal geen snelheidsbegrenzing op toegepast worden.

Vanaf wanneer is de nieuwe Opel Mokka te koop?

Opel wil de orderboeken voor de Mokka-e deze zomer al openen. Ten vroegste begin 2021 zullen ze geleverd worden. Wie wat conservatiever is moet wellicht tot dan wachten om een benzine- of dieselversie aan te stippen. De prijs is nog niet bekend.