Officieel: VW Arteon en Arteon Shooting Brake

Door: BV

Volkswagen heeft het doek van de opgefriste Arteon en de compleet nieuwe Arteon Shooting Brake getrokken.

Facelift voor VW Arteon

Voor de reguliere Arteon (een model dat nog steeds wordt aangeprezen als een vierdeurs coupé, maar eigenlijk een echte vijfdeurs is) blijven de wijzigingen discreet. Het is precies wat je van een facelift verwacht, met een nadruk op lichtunits, grille en bumpers. Een lichtbalk die de twee koplampen met elkaar verbindt is wellicht de opvallendste nieuwigheid.

Nieuwe Volkswagen Arteon Shooting Brake

Helemaal nieuw echter is de Arteon Shooting Brake. Een interessante propositie die in z’n segment niet meteen met directe concurrenten moet kunnen afrekenen. Hij wil tegelijk sportief en ruim zijn. Z’n maximale laadvolume van 1.632l is dan ook 75l meer dan de standaardversie. De VW-ontwerpers gingen ingenieus te werk en wisten in de ‘derrière’ van de Shooting Brake zelfs precies dezelfde achterlichten te gebruiken als bij de gewone Arteon. Dat wordt bij de Duitsers de standaard, want het spaart weer een paar euro’s extra uit. We zagen het al eerder. De Audi Q3 en Q3 Sportback hebben ook identieke achterlichten, ondanks de flink vertimmerde achterzijde.

Technologische update voor Arteon

Aan de binnenzijde wordt - kan het nog anders? - vooral de elektronica opgewaardeerd. Je zal het meest geconfronteerd worden met de digitale, aanraakgevoelige schuifschakelaars. In navolging van de nieuwe Golf VIII worden ook hier zo veel mogelijk fysieke knoppen geweerd. Daarnaast ook hier aandacht voor nieuwe bekledingen, terwijl je ook meer doorgedreven sfeerverlichting met 30 kleurtjes in de lijst met aanpassingen mag zetten.

Plug-in-Hybrid

Onder de kap is de stekkerhybridevariant het grootste nieuws. Die zal bijna 220pk sterk zijn en ‘over langere afstand elektrisch kunnen rijden’. Je kan de Duitsers niet aanwrijven dat ze je met details overdonderen. Wellicht gaat het om een adaptatie van de aandrijflijn van de Passat GTE. Er is immers nauw verwantschap tussen beide modellen.