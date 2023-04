Volkswagen aast op autoverhuurgigant Europcar

Door: BV

De Volkswagen-group onderhandelt over de aankoop van autoverhuurbedrijf Europcar. Dat is in meer dan 150 landen actief.

Autoverhuurder Hertz is al failliet

De wereldwijde autoverhuursector is in crisis door de COVID-19-pandemie. Reizen is op dit ogenblik in bijna heel de wereld erg moeilijk en dat ondermijnt de vraag naar huurwagens. Verhuurgigant Hertz zag zich vorige maand al verplicht om bij de Amerikaanse rechtbank bescherming tegen z’n schuldeisers te vragen. Daar wordt een doorstartscenario nog onderzocht, maar intussen verkoopt de bewindvoerder wel tienduizenden jonge occasies.

Europcar zit financieel ook in nauwe schoentjes. Het Franse bedrijf heeft een marktkapitalisatie van 390 miljoen euro en een nettoschuld van meer dan 1 miljard euro. Het houdt het hoofd momenteel boven water omdat het een kredietlijn van 307 miljoen euro kon versieren. Daarbij zit een lening van 220 miljoen euro die voor 90 procent door de Franse staat wordt gegarandeerd.

Volkswagen kan Europcar kopen voor een prikje

Volkswagen was in het verleden al eens eigenaar van Europcar. Het verkocht de onderneming in 2006 aan investeringsmaatschappij Eurazeo voor 3,32 miljard euro. Nu kan het dat bedrijf terugkopen voor een prikje. Europcar van haar kant, kan de cash van VW goed gebruiken om deze crisisperiode te doorstaan.

In Duitsland is men wellicht niet alleen op zoek naar het koopje van de maand. Een innige band met autoverhuurbedrijven is ook gunstig wanneer je de fabrieken draaiende wil houden. Autoverhuurders kopen jaarlijks immers tienduizenden nieuwe auto’s. Koopt VW Europcar, dan verzekert het zich de komende tijd ook van een grote afnemer.